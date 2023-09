Padroni di casa che non hanno cominciato al meglio questo campionato, perdendo cinque delle prime sette sfide giocate, ma che sono reduci dal successo esterno (2-1) sul Lecco, ottenuto grazie alle reti di Davide Balestrero e Mattia Felici. Sono però soltanto tre i gol realizzati, a fronte di ben 13 subiti, finora per la formazione salodiana.10:22

Non se la passa granché meglio lo Spezia, ancora alla ricerca del primo successo in questa Serie B dopo aver incassato quattro sconfitte e due pareggi nelle prime sei sfide giocate. I bianconeri sono tuttavia reduci dallo 0-0 sul campo dell'imbattuto Brescia, un risultato che ha ridato un minimo di morale, e vorranno rialzarsi dall'attuale terzultimo posto in classifica. 10:20

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia risponde con un 3-5-2 in cui figurano: Dragowski - Amian, Bertola, Nikolaou - Elia, Kouda, S. Esposito, Bandinelli, Reca - P. Esposito, Antonucci. All. Alvini. A disposizione: Zoet, Zovko - Moutinho, Pietra, Muhl, Gelashvili - Ekdal, Zurkowski, Corradini, Cassata - Elia, Cipot, Krollis, Moro, Verde.13:26

"Ai ragazzi chiederò di scendere in campo con l'atteggiamento giusto, di approcciare bene alla gara e fare il massimo, per noi e per lo Spezia. Dirò loro di dare tutto quello che hanno per riuscire a portare a casa un risultato positivo per il nostro cammino". Queste invece le parole di mister Alvini alla vigilia. Il tecnico dei bianconeri lancia S. Esposito quale regista titolare (Ekdal parte dalla panchina) e davanti dà spazio al classe 2005 F. Esposito in coppia con Antonucci. 13:19