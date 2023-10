Serie B Sampdoria, Legrottaglie conferma Pirlo ma arrivano le bordate dell’ex presidente Ferrero

La Sampdoria alle pese con una crisi di inizio campionato, il responsabile dell’area tecnica Legrottaglie conferma Andrea Pirlo mentre l’ex presidente Ferrero spara a zero su Radrizzani e sul tecnico

Stato di crisi permanente: è questo è il momento che vivono i tifosi della Sampdoria. La formazione blucerchiata ha cominciato malissimo il campionato di serie B che la vede nei bassifondi della classifica. Dopo la fine dello scorso campionato con la retrocessione dalla serie A e l’addio non proprio silenzioso di Ferrero, i fan della Samp speravano in una rinascita che al momento non è ancora arrivata e tarda a farlo.

Samp, Legrottaglie conferma Pirlo

Dopo il ko casalingo con il Catanzaro, il destino di Andrea Pirlo sembrava già segnato con l’esonero ormai ad un passo. L’ex tecnico della Juventus però al momento rimane al suo posto come rivela una nota ufficiale del club del responsabile dell’area tecnica Nicola Legrottaglie.

Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti della Sampdoria – si legge nella nota – desiderano ringrazio gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto dimostrato e per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti. Tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento dei risultati e prestazioni sportive.

Ferrero all’attacco: “Sapevo che sarei stato rimpianto”

Nel momento peggiore della Sampdoria dal punto di vista sportivo arrivano anche le parole dell’ex presidente Massimo Ferrero che a Radio Cusano Campus sembra averne per tutti a cominciare da Radrizzani.

Avevo detto “mi rimpiangerete” ma non pensavo che sarebbe successo così pesto. Che non abbiamo i soldi è dichiarato, hanno chiesto un socio. Io posso fare loro una proposta, glielo trovo io un socio basta che lo dicano, così evitano di fare sta brutta figura che stanno facendo. Radrizzani è un parac..o. Perché non mi paga? Non a me che ho dato la società a gratis, perché non paga i concordati, perché non paga Vidal? Quello è un delinquente. Sono sfondato nel cuore a vedere la mia Sampdoria ridotta così.

Pirlo? Non andava preso e non doveva accettare

Le bordate dell’ex presidente Massimo Ferrero non risparmiano nessuno. Il Viperetta continua a sostenere che il suo lavoro alla guida della società blucerchiata sia stato di grandissimo livello: “Sono stato sempre in serie A e sono andato in Europa. Ho sempre pagato gli stipendi e queste figure non le ho mai fatte”.

Ma arriva anche una mezza difesa nei confronti di Andrea Pirlo: “E’ una bravissima persona e un bravo allenatore ma non andava preso e non doveva accettare. I giocatori li aveva ma li hanno dato in prestito. Il direttore sportivo non è capace. Ma la colpa di chi è? Di chi lo ha assunto o di Pirlo?”