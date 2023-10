Serie B: Pirlo, con l’Ascoli ultima spiaggia. I big-match di sabato e dove vederli in tv e in streaming

Si accendono le luci sulla nona giornata di Serie B: Venezia-Parma si prende la scena. Tutte le partite e il programma: dove seguirle in diretta

06-10-2023 11:15

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Si apre il sipario sulla nona giornata di Serie B con l’anticipo tra Brescia e FeralpiSalò. Sabato 7 ottobre invece ci sarà il solito festival di partite, con tanti match interessanti. La capolista Parma farà visita al Venezia, terzo in classifica, nel big match di questo turno di campionato. Gara da non sottovalutare anche per il Palermo, che sarà ospite del Modena di Bianco.

La sorpresa Catanzaro se la vedrà contro il SudTirol per cercare di ripetere l’ottima prestazione fornita contro la Sampdoria. I blucerchiati invece voleranno ad Ascoli per provare a cambiare faccia, dopo questo orrendo inizio di stagione. Il Como vuole continuare a stupire e per farlo dovrà superare la retrocessa Cremonese. I ragazzi di Longo, dopo la sconfitta all’esordio, non ha più perso e hanno messo in fila una serie di risultati utili: 4 vittorie e 2 pareggi e una gara da recuperare.

Crisi Samp, Pirlo rischia la panchina

I blucerchiati non vincono dalla prima giornata contro la Ternana. Quando si dice “il buongiorno si vede dal mattino”, non è questo il caso. La squadra di Pirlo, dopo l’ottimo esordio, si è piano piano sgretolata e in campo mostra molte fragilità. Sono solo tre i punti in classifica, a causa del -2 di inizio stagione. Un momento preoccupante che vede i liguri al penultimo posto della Serie B.

Sicuramente non quello che avrebbe voluto vedere la nuova proprietà di Radrizzani e Manfredi. Contro l’Ascoli serve una scossa e se non dovesse arrivare, l’allenatore ex Juve potrebbe rischiare l’esonero. Dovrà parlare il campo, il giudice finale.

Serie B, il programma della 9^ giornata

Il programma sarà spalmato su tre giorni, prima della sosta per le partite di qualificazione all’Europeo della Nazionale. Si parte oggi, venerdì 6 ottobre, e si chiude domenica 8 ottobre con i posticipi tra Como-Cremonese e Spezia-Pisa. Un turno importante per dare un primo quadro generale, dopo circa il primo quarto di stagione, anche se in Serie B può cambiare tutto con uno schiocco di dita.

Venerdì 6 ottobre

Brescia-FeralpiSalò ore 20.30

Sabato 7 ottobre

Cosenza-Lecco ore 14.00

Modena-Palermo ore 14.00

Reggiana-Bari ore 14.00

Sudtirol-Catanzaro ore 14.00

Ascoli-Sampdoria 16.15

Cittadella-Ternana 16.15

Venezia-Parma 16.15

Domenica 8 ottobre

Como-Cremonese ore 16.15

Spezia-Pisa ore 16.15

Dove vedere la Serie B in tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Si potranno seguire i match anche sull’apposita app di Sky Go per gli abbonati. Non sarà possibile vedere alcuna gara gratis e in chiaro.