Ziliani attacca arbitri pro Juve e Milan: "Esiste la regola dello svantaggio?"

Lo sfogo dopo quanto successo in Monza-Milan e Udinese-Juventus: la trattenuta di Bondo a Theo, Di Gregorio e il precedente Sommer, tifosi in rivolta

Duro attacco agli arbitri da parte di Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sbotta su X/twitter per quanto successo durante Monza-Milan e Udinese-Juventus, spiega cos’è la “regola dello svantaggio” e dà il via alla protesta social dei tifosi.

Ziliani, Monza-Milan e la regola dello svantaggio

L’episodio incriminato è quello avvenuto dopo soli 7′, quando al Monza è stato annullato un gol per una modesta trattenuta precedente di Bondo su Theo Hernandez.

“È nata la ‘regola dello svantaggio’ – scrive Ziliani -. Il Monza sta attaccando quando si vede Theo cadere dopo un contatto con Bondo a palla lontana. L’arbitro Feliciani fa proseguire e pochi secondi dopo il Monza va in gol con Dani Mota. Feliciani, che è a un passo da Mota, guarda la palla entrare in rete e annulla. Per il fallo di prima su Hernandez. Che però non aveva fischiato. Perché quindi il gioco era proseguito? Evidentemente per la nuova regola dello svantaggio”.

Che cosa è la regola dello svantaggio secondo Ziliani

Il giornalista chiarisce: “A differenza della regola del vantaggio, che consente a chi ha subìto il fallo di proseguire l’azione se questa sembra più vantaggiosa della punizione, consente a chi ha subìto un fallo non granché, tant’è che l’arbitro non lo fischia, di vedersi annullare il gol eventualmente segnato a fine azione dall’avversario”.

Ziliani sottolinea: “Mai accaduto nella storia secolare del calcio”. La decisione di annullare il gol al Monza, per le modalità in cui è avvenuta, non poteva non innescare una serie di polemiche sul web.

Gol annullato al Monza, che cosa è successi sul web

Ad alzare la voce sono sopratutto i tifosi dell’Inter. “Si ha pure il coraggio di parlare di Marotta league, questi vivono su un altro pianeta” commenta ‘Asllani Crazia’ su X. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘VaanCaos’: “Non doveva annullare il gol e doveva ammonire Theo Hernandez per una simulazione vergognosa”.

“Sono cinque anni che Hernandez gode di immunità a prescindere” punge un altro sostenitore nerazzurro. Claudio, sostenitore del Napoli, aggiunge: “Credo ci siano gli estremi per un ricorso da parte del Monza per errore tecnico. Un arbitro non può inventarsi il regolamento”. ‘Vado dritto’ chiosa: “La discrezionalità come male assoluto, deve essere tolta soprattutto se un arbitro si inventa la regola dello svantaggio. Il Var depotenziato porta a campionati falsati. Ora via i vertici AIA e ripartire da Collina”.

Udinese-Juve, Ziliani su Di Gregorio e il caso Sommer

Ziliani passa poi ad analizzare un episodio controverso in Udinese-Juventus che ha avuto come protagonista Di Gregorio. “Un anno fa a Firenze Sommer in uscita respinge la palla col pugno poi colpisce (inevitabilmente) Nzola: rigore – twitta -. Oggi a Udine Di Gregorio in uscita manca completamente la palla, frana su Payero e lo travolge: fallo di Payero”.

Quindi entra nel dettaglio: “A Firenze l’arbitro non aveva fischiato alcun fallo perché Sommer era intervenuto prima sulla palla: il Var l’aveva richiamato e gli aveva fatto concedere il rigore per condotta imprudente. Qui Di Gregorio non arriva mai sul pallone e fa solo condotta imprudente: l’arbitro fischia fallo dell’attaccante e il Var se ne sta zitto”.

Polemiche social: scatenati i tifosi dell’Inter

Anche in questo caso sono in particolare i sostenitori del club nerazzurro a farsi sentire. “Neanche sfioricchiato stavolta” cinguetta ‘le mie stelle sul mio profilo’. “Ci hanno costruito discrete fortune in questo modo…” punge ‘I Mark’.

“Stanno facendo di tutto per non farli allontanare dalla zona che conta” afferma Giacomo. Affranto ‘vuticella’. “Io sinceramente mi sono stancato di vedere certi spettacoli: il calcio non lo seguo quasi più. È un circo, altro che sport”.