Barcellona, esplode lo scandalo Yamal: la relazione con Claudia Bavel fa discutere. Ma la Onlyfanser smentisce tutto

La Onlyfanser spagnola interviene su Instagram per chiarire le voci che la vorrebbero nuova fiamma del talento azulgrana

Estate non semplice per Lamine Yamal dal punto di vista del gossip. Il talento del Barcellona, infatti, dopo le critiche ricevute per alcuni scatti condivisi sui social durante le sue vacanze a Pantelleria, torna al centro della cronaca rosa a causa del duro sfogo della creatrice di contenuti per adulti, Claudia Bavel, che ha affidato alle storie di Instagram un comunicato ufficiale per smentire le voci su una presunta storia con il giovanissimo (e ancora minorenne) fuoriclasse azulgrana.

Estate complicata per Yamal

Prima ci aveva pensato Matteo Bassetti, ora tocca a Claudia Bavel mettere alle corde Lamine Yamal. Dopo le critiche arrivate dal celebre infettivologo per una dieta poco in linea con il suo status da atleta chiamato a essere da esempio per i più giovani, il talento del Barcellona si trova a dover fronteggiare l’attacco frontale della prorompente influencer e content creator per siti per adulti spagnola che, in passato, era stata accostata anche ad altri calciatori della Roja come, per esempio, Casillas.

Claudia Bavel all’attacco

Insomma, anche per via del presunto flirt con Fati Vazquez, influencer di dodici anni più “vecchia” di lui, per la stella azulgrana e della nazionale spagnola il gossip estivo sembra non concedere tregua. Lamine, che è giusto ricordarlo è ancora minorenne (compirà diciotto anni il prossimo 13 luglio), fa molto parlare di sé anche fuori dal campo. E, come detto, l’ultima in ordine di tempo a intervenire è Claudia Bavel, che con un comunicato affidato a Instagram (su cui vanta 265mila followers) nega con fermezza le voci di un presunto flirt con Yamal e va all’attacco.

La Onlyfanser sbugiarda Yamal

“Durante il 2025, ho scelto di non pronunciarmi pubblicamente su questo argomento. Tuttavia, dato che Lamine Yamal è stato il primo a menzionare la nostra presunta relazione nel programma TardeAR, ritengo necessario dare la mia versione dei fatti per chiarezza e per rispetto“, esordisce la Bavel.

La Onlyfanser poi aggiunge: “Afferma di vivere con sua madre, ma in realtà vive da solo. ⁠⁠Sostiene di avermi rifiutato, ma è lui che ha chiesto il mio numero e che mi ha chiesto di incontrarci.⁠ ⁠⁠Nega di avermi vista, anche se in realtà ci siamo incontrati in alcuni eventi pubblici”.

Claudia Bavel chiede rispetto

L’obiettivo dell’influencer è quello di chiedere “rispetto e che cessino i messaggi e i commenti offensivi. Non ho MAI avuto una relazione con un minorenne, né ho organizzato alcun incontro, né ho pensato alla fama o al denaro. L’unica cosa su cui entrambi siamo d’accordo è che non c’è mai stato un incontro tra di noi“. Infine, la frecciata alla stampa di settore: “Dietro i titoli e il gossip, ci sono persone. Per rispetto, chiedo comprensione e moderazione“.