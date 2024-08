Scambio Frattesi Chiesa tra Inter e Juve? Dove giocherebbero i due azzurri con Motta e Inzaghi

Dopo l'annuncio di Motta sulla decisione di cederlo, tornano d'attualità le voci di un possibile futuro in nerazzurro per l'esterno d'attacco

Thiago Motta ha ufficialmente annunciato che Federico Chiesa non rientra nei piani, suoi e della Juventus. Non che fosse un mistero ma, nel momento in cui ogni dubbio è stato fugato al termine dell’amichevole a Pescara tra i bianconeri e il Brest, si è scatenata la ricerca della possibile destinazione dell’esterno d’attacco ex Fiorentina e della Nazionale.

Frattesi per Motta e Chiesa per Inzaghi: lo scenario di mercato

Prende quota, in tal senso, la possibilità di uno scambio con l‘Inter: Davide Frattesi potrebbe essere la contropartita tecnica ideale per permettere alla Juve di evitare di perdere Chiesa a parametro zero nella prossima stagione. D’altronde anche l’agente Fali Ramadani, in ottimi rapporti con Giuntoli, non ha intenzione di rovinare i rapporti andando al muro contro muro che risulterebbe penalizzante anche per il suo assistito. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibile presenza di Marotta dietro alla rottura tra la Juve e Chiesa, che non ha voluto rinnovare ritoccando verso il basso il suo contratto.

Dove giocherebbe Chiesa nell’Inter

Le voci di un possibile scambio tra l’attaccante e il centrocampista, oltre a un conguaglio a favore del club nerazzurro, sono tornate prepotentemente d’attualità nelle ultime ore. Per caratteristiche, Chiesa farebbe al caso di Inzaghi: ha faticato nel 3-5-2 di Allegri ma in quello del tecnico campione d’Italia verrebbe sfruttato per la sua abilità nel dribbling. Motta avrebbe, invece, un incursore più adatto a essere inserito nello sviluppo di un gioco collettivo.

Frattesi alla Juve: il possibile conguaglio economico per l’Inter

Scambio più conguaglio economico: ma quanto finirebbe nelle casse dell’Inter? Poco meno di dieci milioni di euro, ma per ora si è abbondantemente nel campo delle ipotesi, dato che ci sono una miriade di aspetti contrattuali da analizzare e non manca la concorrenza: non è un mistero che Chiesa piaccia anche al Napoli e a club di Premier League.