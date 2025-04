Apprensione per Christian Vieri rientrato a Milano dalle Maldive per un problema di salute: "Il polmone fischia"

Disavventura di salute per l'ex bomber e imprenditore che ha fatto ritorno da una vacanza per via delle sue condizioni e della necessità di approfondire

C’è ancora innegabile apprensione per le condizioni di salute di Christian Vieri, anche se il rientro anticipato a Milano dalle Maldive dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla moglie Costanza Caracciolo e le sue due figlie sarebbe già in sé rassicurante.

L’ex attaccante di Inter, Juventus e Atletico avrebbe manifestato dei sintomi respiratori preoccupanti mentre si trovava all’estero e sarebbe stato immediatamente sottoposto a terapia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Problema al polmone per Vieri

Mercoledì mattina due storie pubblicate su Instagram condivise da Vieri hanno provocato allarme tra i suoi followers che, inevitabilmente, hanno interrogato l’imprenditore e opinionista sul suo stato di salute vedendolo, tra l’altro, respirare con una mascherina.

“Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa”, ha riferito l’ex bomber che ha introdotto ai suoi estimatori sui social il racconto di questi giorni alle Maldive che l’ha condotto alla decisione, condivisa con sua moglie, l’influencer ed ex velina Costanza Caracciolo, a fare ritorno a Milano dopo aver constatato la gravità di quel che lo affligge.

Il peggioramento in vacanza

Dal suo racconto, le cose non sono migliorate nei primi giorni di vacanza e anzi la tosse è peggiorata notevolmente inducendo Vieri a rivolgersi al presidio medico. “Mi dice che un polmone sta bene ma l’altro ‘fischia’ un po’. Da tre giorni prendo l’antibiotico, quindi vacanza finita e torniamo a casa”.

Su quel che sta accadendo, è intervenuta anche Costanza dopo aver pubblicato foto relative ai soli aspetti piacevoli di questa permanenza nelle isole per quella che sarebbe dovuta essere una pausa piacevole.

“Quando è partito, non era in forma. Aveva un po’ di tosse e dolore alle ossa. Ci siamo detti che all’arrivo alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. La situazione è invece peggiorata sempre più”.

La terapia alle Maldive e le indagini a Milano

Costretto ad andare dal medico, come spiegato anche dal marito, ha ricevuto un antibiotico, assunto dall’ex calciatore che non si è ripreso del tutto e ha preferito fare ritorno a Milano per approfondire la causa del suo fischio e ricevere una diagnosi definitiva che potrebbe decidere di non condividere, legittimamente, con i suoi followers.

Di certo, perché possa avere una diagnosi, dovrà sottoporsi agli esami diagnostici che verranno indicati dallo specialista e dal team a cui farà riferimento una volta tornato in Italia per accertare da un lato la causa, appunto, dall’altra la migliore terapia da effettuare per il suo caso specifico.