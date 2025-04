Vieri rassicura tutti dopo la grande paura: niente polmonite, ma due settimane di assoluto riposo

L'ex attaccante è tornato in Italia dopo il ricovero alle Maldive: nessun danno grave per lui, dovrà seguire una cura. Tanti messaggi di affetto sui social

Una paura che pare fortunatamente priva di fondamento: è quella che ha visto protagonista, suo malgrado, Christian Vieri, al secolo Bobo. L’ex attaccante ha diffuso un messaggio sui social, dopo il problema respiratorio accusato mentre si trovava alle Maldive, secondo cui non si tratterebbe di un problema grave.

Vieri rassicura i fan

Bobo ha rassicurato e ringraziato tutti i fan e i follower per i tantissimi messaggi, con una story su Instagram. L’ex bomber 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto dei farmaci e di osservare un periodo di convalescenza. ”Ho visto ieri il medico, per fortuna non è polmonite, ho delle medicine, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però tutto apposto. Grazie a tutti per i messaggi…”.

Vieri, la grande paura

Vieri era stato costretto a interrompere bruscamente la vacanza alle Maldive assieme alla moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel. “Vacanza finita, devo rientrare in Italia”, aveva scritto sui social. Una prima visita del medico del resort, poi accertamenti in ospedale e la prima diagnosi. “Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa. Allora ho detto mi prendo il vecchio Brufen e due o tre giorni e mi passa. Non è stato così, la tosse aumentava”. “Tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni e mi dice: il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino. Sto prendendo l’antibiotico, il sole non posso prenderlo quindi vacanza finita”.

Vieri ringrazia i follower

E poi i ringraziamenti. “Grazie per le centinaia, migliaia, milioni e trilioni di messaggi”. Insomma, “Tritolo”, come lo chiamavano i tifosi nerazzurri, sta bene e la foto scattata alle Maldive, dove si trovava in vacanza con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, e postata sui social con la mascherina per respirare sembra già un brutto ricordo, come quel lettino di ospedale.

Il ricovero alle Maldive

L’ex calciatore e di recente protagonista di numerosi dissing con i suoi ex compagni alla Bobo Tv, Adani e Cassano, aveva anche condiviso con i suoi follower alcune foto dall’ambulatorio dell’ospedale mentre si sottoponeva alla terapia dell’ossigeno con antibiotico. Anche Costanza Caracciolo aveva raccontato la disavventura del marito: “Pensavamo che con il sole e il mare delle Maldive gli sarebbe passata la tosse, invece è peggiorato ed è dovuto andare dal medico che gli ha prescritto i farmaci. Le vacanze le ha trascorse a letto, praticamente, stando veramente male. Domani partiamo e per lui è finita qui. Mi dispiace tanto“.

La carriera di Christian Vieri

La paura, fortunatamente, è passata. Vieri è apparso sorridente nel reel postato qualche ora fa dalla casa di Milano, dove è rientrato di tutta fretta dopo il ricovero alla Maldive. Adesso dovrà osservare un periodo di riposo forzato. Vieri è nato il 12 luglio 1973 a Bologna. Ha iniziato a giocare nelle giovanili del Prato, prima di essere notato dagli osservatori dell’Atalanta, dove ha iniziato la sua carriera da professionista nel 1989. Ha giocato con Torino, Pisa, Ravenna e Venezia (1991-1995), poi il debutto in Serie A con l’Atalanta (1995-96), il trasferimento alla Juventus (1996-1997) e il passaggio da record in Spagna all’Atletico Madrid (1997-1998), è stato poi il bomber di Lazio (1998-1999) e Inter (1999-2005), chiudendo poi la carriera con Milan, Monaco, Atalanta e Fiorentina (2009).