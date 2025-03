Kings League Italia, Vieri in tribuna e costumi folli: i momenti più iconici della quarta giornata

La Kings League continua a stupire. E adesso si vola verso una quinta giornata da non perdere

Tra giocate fantascientifiche e presidenti showman, la Kings League continua a stupire. E adesso si vola verso una quinta giornata da non perdere

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giocatori iconici, ex stelle internazionali, non solo in campo ma anche sugli spalti. Le presenze di Michele Trombetta e Christian “Bobo” Vieri hanno reso ancora più memorabile un format che ogni giornata aumenta il numero di appassionati, oltre che di visualizzazioni e interazioni sui social network.

Tra sorpassi inaspettati in classifica ed ennesime sconfitte dolorose, anche la quarta giornata di Kings League Lottomatica.sport Italy ha regalato tante emozioni e sorprese.

Goleade e prestazioni da veri bomber

Fonte: Quality Sport Images/Kings League

L’FC Zeta Milano conquista la vittoria con più gol di scarto dell’intero campionato, per 11 a 3, infliggendo una goleada stratosferica ai Boomers di Fedez e Luciano Moggi. Nessuna delle squadre in gara, fin qui, era riuscita ad imporsi in maniera così preponderante sull’avversaria. Un trionfo da vero collettivo, che sul tabellino finale vede anche il nome del presidente ZW Jackson. Ma il protagonista della sfida è decisamente Matteo Perrotti, che strappa l’MVP siglando un poker.

Ma la veste di goleador è stata indossata anche da Domenico Rossi degli Alpak FC, abbastanza sottotono fino a questo momento. Rossi sale in cattedra e segna una tripletta contro i Cesar di Faina, con la prima marcatura che entra di diritto tra i gol più veloci della storia dell’intera competizione. Una performance niente male, considerando che la squadra di Frenezy faticava non poco a trovare i 3 punti. Rimanendo in tema “bomber di razza”, però, non si può non parlare dello scontro tra i TRM di Marza e Ciccio Caputo e i Punchers allenati da Luca Balbinetti.

Il match si conclude agli shootout (una variante dei rigori che permette a un giocatore di affrontare il portiere avversario, ndr) grazie all’ex Sampdoria Jacopo Sala e all’estremo difensore dei Punchers Ermanno Fumagalli.

Una vittoria inaspettata: contro tutti e tutto

Contro ogni pronostico possibile e immaginabile, i Black Lotus FC hanno sconfitto gli Stallions di Blur proprio agli shootout (2 a 1). Il team allenato da Giuseppe Guccione si presentava da imbattuto, forte dei 9 punti raccolti dopo le prime tre giornate. Il merito va soprattutto a Simone Peqini, che sfodera una prestazione immensa condita da un gol iniziale e diverse parate che gli attribuiscono definitivamente la qualifica di “saracinesca”.

Sospiro di sollievo per Off Samuel e Sergio Cruz che cominciano a vedere la famosa luce in fondo al tunnel.

Rigori presidenziali tra il serio e il faceto

È ormai chiaro a tutti quanto il fascino della Kings League sia dovuto all’unione tra un lato tecnico e ad uno di puro entertainement. Se ci fossero ancora dubbi in merito, basta andare a rivedere tutti i rigori presidenziali che hanno caratterizzato questa quarta giornata di Kings League Lottomatica.sport Italy. Uno su tutti, quello calciato da Frenezy durante FC Caesar-Alpak di cui si è già detto. Il motivo? Lo youtuber scende in campo sfoggiando un abbigliamento a dir poco balneare, presentandosi in costume da bagno come se si trovasse su una qualsiasi spiaggia durante una partita estiva in compagnia dei propri amici.

Da outfit esotici ad altri dal taglio più storico, il Faina ha invece colto l’occasione per sottolineare le sue radici capitoline, sfoggiando una tunica da imperatore romano che però gli porta fortuna e gli permette di segnare.

Concludendo su questo filone, il presidente dei Punchers FC Pierino si è presentato sul dischetto travestito come il collega e avversario Marzaa (o Dottor Eggman, hanno fatto notare alcuni sui social): un maquillage che sa molto di sfottò, benché l’esecuzione del rigore calciato sia stata a sua volta abbastanza comica.

Halaand e Mbappè fanno spazio a Hernández e Picci

Il romanticismo calcistico è sempre stato caratterizzato da binomi contrapposti in grado di liberare la fantasia dei tanti appassionati. Pelè o Maradona? Messi o CR7? Da oggi una nuova coppia entra in scena: Fran Hernández e Antonio Picci. I due giocatori sono stati protagonisti assoluti nella sfida tra Geat 7 FC e Underdogs FC. Il primo ha incantato per leadership ed eleganza, come già mostrato nelle giornate precedenti. Ma l’attaccante degli Underdogs (4 partite e 10 gol fin qui per lui, ndr) ha estasiato il pubblico della Fonzies Arena grazie a carisma e gol contro tutte le leggi della fisica.

Il risultato finale sorride ai pirati di Manuuxo e dello stesso Hernández, ma la prestazione della punta pugliese è destinata a far parlare ancora a lungo. E sarà ancora più interessante vederlo impegnato la prossima giornata, la quinta di questa Kings League Lottomatica.sport Italy, in un derby tutto regionale contro i TRM FC di Ciccio Caputo.

Kings League Italia, la classifica dopo la quarta giornata

1) Stallions – 10 punti

2) TRM FC – 10 punti

3) Zebras FC – 9 punti

4) Gear 7 FC – 9 punti

5) FC Zeta – 8 punti

6) Underdogs FC – 6 punti

7) Circus FC – 6 punti

8) Punchers FC – 5 punti

9) Alpak FC – 4 punti

10) Boomers – 3 punti

11) Black Lotus FC – 3 punti

12) FC Caesar – 0 punti