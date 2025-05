Messi migliore della storia davanti a Pelè e Maradona, la top-ten dell'Iffhs scatena le critiche del web

La Federazione internazionale ha stilato la classifica dei migliori dieci di sempre: Cristiano Ronaldo quarto, Zidane settimo, Ronaldinho decimo

La domanda forse più ricorrente, ma al tempo stesso la più difficile cui dare una risposta. Chi è stato il miglior giocatore della storia del calcio? L’Iffhs, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA che si occupa di statistiche e record individuali e di squadra, ha provato a dare una risposta.

Messi migliore della storia

La logica è molto semplice: le loro classifiche seguono sempre un criterio matematico-statistico, nessun giudizio tecnico: in base a questo spirito-guida, è stata dunque pubblicata la top-ten all time, ed il numero uno in assoluto è risultato essere Lionel Messi, vincitore di 46 titoli nella sua carriera. La pulce, oggi all’Inter Miami, ha staccato in top 3 due grandi stelle del passato come il brasiliano Pelé, che si piazza secondo, e Diego Armando Maradona al terzo posto.

Cristiano Ronaldo è quarto

Un gradino sotto al podio c’è l’eterno rivale di Messi, ossia Cristiano Ronaldo, che si ferma invece al 4° posto nonostante abbia siglato in carriera 935 gol. Completa la top-five l’olandese ex Ajax e Barcellona Johan Cruyff, mentre al sesto posto troviamo Ronaldo il “Fenomeno”. Al settimo posto c’è Zinedine Zidane, ottavo Franz Beckenbauer, nono Alfredo Di Stefano. Chiude la classifica al decimo posto l’ex Milan Ronaldinho.

Messi numero uno, la polemica del web

Epoche di calcio diverse, contesti differenti, eppure una classifica del genere non può non generare polemiche in un settore, come il calcio, in cui ogni singolo tifoso si ritiene depositario della verità assoluta. Naturalmente la notizia ha scatenato molti commenti, come quello di Carlo: “Ogni decennio ha avuto il suo re. I migliori, a partire dagli anni trenta, sono stati: Meazza, Mazzola V., Garrincha, Pelé, Cruiyff, Maradona, Ronaldo il Fenomeno, Zidane, Messi e probabilmente Yamal“.

I tifosi non ci stanno

Pia invece ha molti dubbi: “A prescindere che confrontare tempi diversi non è nemmeno corretto, Messi meglio di Maradona e Pelè non si può sentire.. P.S. per altro definire il migliore quando non si conoscono nemmeno gente come Schiaffino, Puskas, Valentino Mazzola etc.. è impossibile, Ma Maradona..”. Così come Antonio: Maradona primo, Pelé secondo, Messi terzo. E poi manca Maldini, che certo non era peggio di Beckenbauer: lo dico da interista!”. Mentre un tifoso interista proprio non ci sta: “Una vergogna ci sia dentro Ronaldinho e non abbiano messo gente come Platini e Baggio ad esempio a cui Ronaldinho poteva solo allacciare le scarpe!”