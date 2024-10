Pagelle di Fiorentina-The New Saints 2-0: la decidono Adli e Kean. Ikoné migliore in campo, male Beltran

Primo tempo anonimo per i viola, nella ripresa però arrivano i gol. Esordio positivo per Palladino in Conference League pur contro un avversario assai modesto.

Buona la prima di Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo un anonimo primo tempo, i viola passano nella ripresa contro i gallesi del The New Saints. A sbloccare il match ci pensa l’ex milanista Adli con un gol di caparbietà. Il raddoppio arriva praticamente subito con il subentrante Kean. Prossimo appuntamento europeo per i gigliati il 24 ottobre sul campo del San Gallo.

Le scelte di Palladino per l’esordio in Conference

Modulo e turnover. Sono tanti i pensieri di Raffaele Palladino per la sua Fiorentina che non è partita così bene come ci si poteva attendere dopo il mercato estivo. Alla fine l’ex tecnico del Monza opta per il 4-2-3-1 con esordio di Moreno accanto a Biraghi come centrale difensivo e il trio Ikoné, Beltran, Sottil alle spalle della punta centrale Kouamé. In mezzo al campo Adli con Mandragora mentre Kayode e Parisi sono i terzini. Tra i pali Terracciano.

Il duello Ikoné-Redmond e la traversa di Mandragora

Il duello Ikoné-Redmond caratterizza i primi 20 minuti di partita. La Fiorentina tiene più il pallone rispetto ai gallesi del The New Saints. Questi ultimi però si piazzano dietro la linea della palla limitando sensibilmente le opportunità per i viola. Il resto lo fa un ritmo troppo basso per dare una bella sterzata al match. L’occasione più importante è quella di Mandragora che colpisce l’incrocio dei pali dalla distanza. Il centrocampista poi si fa male e lascia posto a Richardson.

I viola passano nella ripresa

Nella ripresa i viola attendono fino al 58esimo ma l’inconsistenza del reparto offensivo suggerisce che è il momento di inserire l’artiglieria pesante. Entrano Dodo, Gudmunsson e Kean. A trovare il pertugio giusto per l’1-0 è però Adli che con caparbietà si inserisce in area di rigore e di sinistro infila alle spalle di Roberts. Il raddoppio è di rapina, da bomber, per Kean. Finisce sostanzialmente qui la gara, anche perché di farsi vedere dalle parti di Terracciano i gallesi non hanno la minima intenzione o possibilità.

Top della Fiorentina

Ikoné 7 Croce e delizia dei gigliati. Oggi è l’uomo che ci prova di più, anche se ha commesso errori il suo atteggiamento va premiato.

Croce e delizia dei gigliati. Oggi è l’uomo che ci prova di più, anche se ha commesso errori il suo atteggiamento va premiato. Adli 7 Primo tempo così così, anche se tocca molti palloni. Nel secondo ha il merito di sbloccare il match con un gol che mette in risalto la sua personalità.

Primo tempo così così, anche se tocca molti palloni. Nel secondo ha il merito di sbloccare il match con un gol che mette in risalto la sua personalità. Dodo 7 Se Palladino non rinuncia mai a lui ci deve essere un motivo. Lo fa scoprire fin dai primi minuti in cui mette piede in campo.

Se Palladino non rinuncia mai a lui ci deve essere un motivo. Lo fa scoprire fin dai primi minuti in cui mette piede in campo. Kean 6,5 Giocatore diverso da quello dello scorso anno. Entra e determina subito. Mezzo punto in meno per il clamoroso gol divorato dopo quello segnato.

Giocatore diverso da quello dello scorso anno. Entra e determina subito. Mezzo punto in meno per il clamoroso gol divorato dopo quello segnato. Biraghi 6,5 Sta cambiando ruolo ma anche da centrale risulta affidabile.

Flop della Fiorentina