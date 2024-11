Primo incrocio tra le due squadre con la Fiorentina che in caso di vittoria si avvicinerebbe notevolmente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.17:16

Nell'Apoel Nicosia attacco affidato ad El Arabi. Davanti a Belec, difesa a quattro formata da Chebake, Petrovic, Laifis e Susic. Turnover nella Fiorentina, in porta gioca Terracciano, sulle corsie ci sono Biraghi e Kayode. In avanti spazio per Kouame, dietro a lui l'inedito terzetto formato da Ikone, Richardson e Parisi.20:17