Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Pafos, gara valida per la 4a giornata per la fase campionato della UEFA Conference League!17:57

La Fiorentina arriva a questa sfida a quota 6 punti, maturati nei primi 2 turni. L’unica sconfitta in questa coppa è arrivata durante l’ultimo turno contro l’altra squadra cipriota della competizione. A Nicosia l’Apoel si è imposto per 2-1 contro la Viola.Ottimo il momento di forma dei ragazzi di Palladino che, sconfitta di Nicosia a parte, non perde dal 15 settembre quando l’Atalanta di Gasperini ha ottenuto i 3 punti in Serie A vincendo per 3-2.17:58