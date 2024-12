Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Vitoria Guimaraes-Fiorentina, gara valida per il turno numero 6 della UEFA Conference League.20:34

Tutto pronto all'Estadio Dom Alfonso Henrique, è tempo di Vitoria Guimaraes-Fiorentina! Nell'ultimo turno della prima parte della corrente stagione di Conference, il calendario mette a confronto i bianconeri portoghesi e la Viola in una sfida che significherà molto per i vertici della classifica generale. Momentaneamente, il Guimaraes occupa il secondo posto, con 13 punti totali e vanta insieme al Chelsea una condizione di imbattibilità; terza posizione invece per i Gigli italiani che sono a difesa di un bottino di 12 punti, con quattro vittorie ed una sconfitta nelle prime cinque gare.20:38