Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di San Gallo-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di Europa Conference League.18:19

Al Kybunpark si affrontano San Gallo e Fiorentina per un match già molto importante per entrambe. Gli svizzeri sono reduci dalla netta sconfitta incassata nella prima giornata contro il Cercle Bruges mentre i viola hanno vinto il match casalingo contro i gallesi del The New Saints, confermando il pronostico della vigilia. Per entrambe è aperta la caccia ai tre punti che, per i padroni di casa, rilancerebbero le quotazioni in ottica qualificazione, per gli uomini di Palladino sarebbe invece un ottimo segnale di continuità dopo la vittoria nella prima giornata e quelle su Milan e Lecce in campionato. Fischio d'inizio alle 18.45.18:26

Dirige il match l'israeliano Frid, con Yakbov e Talis ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Odeh mentre in sala VAR ci sono Adler e Shmuelevitz.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE SAN GALLO: 4-3-1-2 per gli uomini di Maassen. Ati-Zigi - Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Noah - Gortler, Quintillà, Csoboth - Toma - Geubbels, Mambimbi. A disposizione: Watkowiak, Dumrath, Witzig, Akolo, Cisse, Diaby, Vallci, Faber, Ruiz, Okoroji, Konietzke, Stevanovic.18:29

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-3-3 per i toscani. Terracciano - Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi - Richardson, Adli, Bove - Ikoné, Kouamé, Sottil. A disposizione: Martinelli, De Gea, Dodò, Ranieri, Beltran, Comuzzo, Gosens, Colpani, Cataldi, Baroncelli, Parisi, Rubino.18:31

Il tecnico tedesco Maassen cambia tanto rispetto alla sconfitta di campionato contro il Basilea. Davanti al confermato Ati-Zigi trovano infatti spazio Vandermersch a destra e Ambrosius al centro insieme ai confermati Stanic e Noah, con quest'ultimo sulla sinistra della linea difensiva. Nei tre in mezzo al campo l'unica variazione riguarda Stevanovic che va in panchina, col regista basso Quintillà e Gortler ci sarà infatti Csoboth. Tutto confermato davanti con Toma chiamato a inventare alle spalle di Geubbels e Mambimbi.18:36

Turnover quasi totale invece per Palladino che, rispetto al 6-0 sul Lecce, conferma solo Adli e Bove, con loro in mezzo al campo ci sarà infatti Richardson. Tra i pali De Gea lascia spazio a Terracciano, nella linea a quattro ci sono Kayode, Moreno, Martinez Quarta e Biraghi. In attacco occasione da non sciupare per Ikoné, Kouamé e Sottil. Gudmundsson e Kean sono invece assenti per infortunio.18:39

Si comincia!18:46

Subito San Gallo in area viola, Ambrosius manda in profondità Geubbels che viene però chiuso in corner perfettamente da Martinez Quarta.18:47

2' Ancora San Gallo pericoloso con il tacco di Gortler da dentro l'area piccola, c'è ancora Martinez Quarta ben appostato a mandare la palla in corner.18:48

3' Nulla di fatto sul secondo calcio d'angolo per gli svizzeri con l'azione che si spegne con un fuorigioco.18:49

3' Grande intensità dei padroni di casa che stanno chiudendo la Viola all'interno della propria area.18:49

3' OCCASIONE SAN GALLO! Mambimbi si smarca in area e colpisce di testa dal limite dell'area piccola, palla altissima sopra la traversa ma che brivido per la Fiorentina che sta soffrendo tanto in questo avvio.18:50

6' Fiorentina che fatica tantissimo a uscire dalla propria metà campo, gli uomini di Maassen sono dappertutto.18:52

6' Prima sortita offensiva dei viola con Sottil che si accentra dalla sinistra e calcia col destro basso dal limite. Parata facile per Ati-Zigi che blocca il rasoterra debole dell'attaccante italiano.18:53

9' Ancora una buona azione offensiva di Sottil che dribbla Gortler e viene sgambettato dallo stesso capitano del San Gallo. Punizione in zona pericolosa per la Viola.18:55

9' Cross di Biraghi teso in area da calcio piazzato, la difesa del San Gallo libera senza correre troppi rischi.18:56

11' Altro affondo di Sottil sulla sinistra, poi però sbaglia il cross in area dove erano appostati Kouamé e Ikoné.18:57

11' Gioco fermo. Sono piovuti a bordo campo dei fumogeni lanciati dal settore occupato dai tifosi della Fiorentina e il direttore di gara non ha potuto fare altro che stoppare l'azione dei 22 in campo.18:58

14' Sempre tutto fermo in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco, chiamati a bonificare la zona oggetto del lancio di fumogeni.19:00

15' Si riparte con una rimessa dal fondo per gli svizzeri.19:00

15' Ottima apertura di prima di Richardson per Kayode, il suo cross sbatte contro il diretto avversario e finisce in calcio d'angolo.19:02

16' Si ferma ancora la partita. C'è tanto fumo sul terreno di gioco e nel frattempo erano piovuti altri fumogeni in campo dal settore ospiti.19:03

17' Le squadre ne approfittano per una sorta di cooling break forzato, nella speranza che si possa ripartire al più presto.19:04

19' Frid fa ripartire il gioco scodellando una palla a centrocampo per Adli.19:04

20' OCCASIONE FIORENTINA! Palla persa in uscita dal San Gallo, Biraghi crossa subito in area per Kouamé che non trova però la porta in allungo col destro.19:06

22' Fiorentina che ha preso lentamente in mano la partita dopo l'avvio a mille all'ora dei padroni di casa.19:08

22' GOL ANNULLATO! Bove serve Kouamé tutto solo in area di rigore dopo un recupero alto, l'ivoriano infila Ati-Zigi col destro rasoterra ma viene fermato dalla bandierina alzata dall'assistente.19:09

23' GOL! SAN GALLO-Fiorentina 1-0! Rete di Mambimbi. Martinez Quarta prova il servizio in verticale davanti alla propria area per Richardson che subisce però l'anticipo di Quintillà, la palla arriva poi sui piedi di Mambimbi che non lascia scampo a Terracciano con un destro leggermente deviato da Martinez Quarta.19:11

26' Problema fisico per Ambrosius che non sembra farcela. Maassen sembra già costretto a giocarsi il primo cambio.19:12

26' Sostituzione San Gallo: fuori Stephan Ambrosius, dentro Albert Vallci.19:12

28' Altro rischio in uscita per la Fiorentina con Kayode che arriva per un soffio a raccogliere il passaggio lento e in orizzontale di Richardson, un attimo prima del tocco con la punta di Geubbels che finisce col commettere fallo sul difensore italiano.19:14

31' Non riesce a reagire la Fiorentina che sta subendo ancora la grande aggressività dei padroni di casa.19:17

31' OCCASIONE SAN GALLO! Palla persa in mezzo al campo da Adli, Mambimbi si invola verso l'area viola e calcia forte col destro. Terracciano respinge coi pugni distendendosi alla propria destra.19:18

32' Bove prova il destro dalla distanza, ribattuto da Vallci.19:17

33' Palladino è praticamente sempre in campo per cercare di far arrivare le proprie direttive ai suoi che non stanno davvero trovando il bandolo della matassa in questo avvio di match.19:20

35' Punizione in zona offensiva conquistata da Kayode, poi però i viola perdono palla nel tentativo di farla arrivare a Kouamé in area di rigore.19:22

37' Lancio lungo per Kayode che si impegna fino in fondo per arrivarci, c'è però l'uscita del portiere avversario che finta la presa e poi lascia uscire la sfera a fondo campo.19:23

38' Altro pallone pericoloso in area viola, Kayode anticipa Gortler con la punta del piede al limite dell'area piccola. Continua la sofferenza per gli uomini di Palladino.19:25

40' OCCASIONE FIORENTINA! Sottil si accentra dalla sinistra dribblando due uomini e calcia dalla distanza, Ati-Zigi ci arriva con la punta delle dita, togliendo la palla dall'angolino basso alla propria destra.19:26

41' ANCORA FIORENTINA! Schema della Viola su calcio d'angolo, Martinez Quarta svetta in area su cross di Biraghi e centra lo specchio. Ati Zigi è difettoso nella presa ma viene salvato da un compagno che spazza l'area piccola prima dell'intervento di Kouamé da due passi.19:27

42' Drop di Richardson dalla distanza col mancino, Ati Zigi para in due tempi.19:28

43' Sembra essersi finalmente scossa la formazione di Palladino che sta subendo meno l'iniziativa avversaria in questi ultimi minuti.19:29

43' Kayode converge dalla destra e prova il mancino dal limite, palla lontanissima dalla porta svizzera.19:29

45' Bove viene travolto da Quintillà a centrocampo. Frid fischia fallo per la Fiorentina ma ci poteva anche stare il giallo per il centrocampista spagnolo.19:31

45' Sei minuti di recupero.19:31

45'+1' Ikoné prova il sinistro dal limite dell'area, la palla finisce tra le braccia di Ati Zigi dopo una deviazione che rende totalmente innocua la conclusione del francese.19:33

45'+3' Meno intensità in campo in questo recupero, il San Gallo sta provando ad amministrare il vantaggio.19:34

45'+4' Grande anticipo di Vandermersch che entra in area dalla sinistra ma sbaglia poi l'assist in mezzo per quattro compagni.19:35

45'+4' Stanic trattiene vistosamente Sottil in ripartenza e viene ammonito dal direttore di gara.19:35

45'+5' Trattenute a vicenda tra Vandermersch e Sottil, Frid li richiama verbalmente.19:36

45'+7' Cartellino giallo per Kouamé che perde palla e commette fallo su Toma per fermarne la ripartenza.19:38

45'+7' Ammonito anche Mambimbi per proteste.19:38

45'+7' Fine primo tempo. San Gallo avanti 1-0 all'intervallo.19:38

Primo tempo non di grande livello per la Fiorentina che chiude sotto dopo la rete realizzata da Mambimbi al minuto 23. Per i viola è fatale la palla persa sull'asse Martinez Quarta-Richardson che apre la via al gol svizzero. Gli uomini di Palladino creano poco e sembrano subire fin troppo le folate dei padroni di casa. Non succede nulla neanche nel recupero monstre concesso da Frid dopo le interruzioni per lanci di fumogeni da parte dei tifosi fiorentini e si va al riposo col San Gallo avanti di una rete.19:42

45' Sostituzione Fiorentina: all'intervallo fuori Moreno per infortunio, al suo posto dentro Pietro Comuzzo.19:54

46' Si ricomincia!19:54

47' OCCASIONE FIORENTINA! Calcio d'angolo di Adli, Sottil raccoglie la palla vagante al limite dell'area e centra la porta col destro trovando un gran riflesso di Ati Zigi che respinge di piede dopo una deviazione!19:56

48' Ancora Fiorentina pericolosa con Ikoné per Kouamé in area piccola, l'ivoriano ci arriva con la punta ma non riesce a dare forza alla propria conclusione che finisce a fondo campo.19:57

49' ANCORA SOTTIL! Sinistro di Sottil da dentro l'area e altra parata non convenzionale di Ati Zigi che devia in corner col corpo.19:58

50' E' tutta un'altra Fiorentina in queste prime battute del secondo tempo.19:58

50' GOL! San Gallo-FIORENTINA 1-1! Rete di Martinez Quarta. Biraghi pennella in area piccola dalla bandierina, il difensore viola salta più alto di tutti e batte Ati Zigi con un colpo di testa perfetto.



52' BIRAGHI! Azione travolgente della Fiorentina sulla sinistra, Bove pesca poi Biraghi sulla lunetta dell'area ma il sinistro rasoterra di prima del capitano viola ha poca direzione e viene neutralizzato da Ati Zigi.20:01

53' Risponde il San Gallo con la conclusione da lontano di Geubbels, bloccata da Terracciano senza problemi.20:02

54' GOL! San Gallo-FIORENTINA 1-2! Rete di Ikoné. Difesa altissima del San Gallo, Bove ne approfitta mettendo la palla nello spazio per Ikoné con l'ex Lille che scatta sul filo del fuorigioco e batte Ati Zigi col piattone mancino all'angolino basso sul palo lungo. Uno-due perfetto della squadra di Palladino.



57' Entusiasmo ritrovato ora tra le fila dei giocatori viola che conquistano un altro calcio d'angolo sull'asse Sottil-Biraghi.20:05

58' Altro calcio d'angolo per la Fiorentina dopo il colpo di testa di Kayode che viene toccato fuori dalla difesa di casa.20:06

59' OCCASIONE SAN GALLO! Mambimbi non arriva per un soffio sul rasoterra dalla destra di Geubbels. Che rischio per la Fiorentina!20:08

60' Ennesimo guizzo di Sottil che poi cerca il destro a giro dal limite ma colpisce male spedendo la palla a fondo campo, molto lontana dallo specchio.20:09

61' Cartellino giallo per Sottil dopo un fallo su Vandermersch.20:09

62' GOL! SAN GALLO-Fiorentina 2-2! Rete di Gortler. Colpo di testa incredibile di Gortler che, su assist di Vandermersch, infila la palla nel sette alla sinistra di Terracciano, impotente sulla traiettoria disegnata dal capitano del San Gallo.20:11

63' Sostituzione Fiorentona: fuori Yacine Adli, dentro Danilo Cataldi.20:11

63' Sostituzione Fiorentona: esce anche Edoardo Bove, al suo posto dentro Lucas Beltran.20:12

64' Sostituzione San Gallo: fuori Felix Mambimbi, dentro Chadrac Akolo.20:12