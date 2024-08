Parigi 2024: Setterosa eliminato dall’Olanda ai quarti, domani la gran serata del Settebello con l’Ungheria

L’Italia spaventa le Oranje con la difesa e il gioco in controfuga, ma paga lo 0/8 su uomo in più e si arrende nel finale (11-8). Gli azzurri si giocano l’accesso alla top 4 con i maestri magiari

Il Setterosa mette tutto sé stesso contro l’Olanda nel quarto di finale del torneo olimpico di pallanuoto femminile di Parigi 2024, ma esce sconfitto per 11-8: non bastano una gran difesa e una prova di carattere contro le campionesse d’Europa. Domani sera tocca al Settebello contro l’Ungheria.

Troppo forte l’Olanda per il Setterosa, che nel quarto di finale del torneo femminile di pallanuoto a Parigi 2024 spaventa le campionesse d’Europa in carica con una prestazione coraggiosa e una grande prova difensiva, ma poi cede nel finale, vittima di alcuni episodi e di un uomo in più disastroso: 0/8 lo score dell’Italia del c.t. Carlo Silipo su uomo in più. Da giovedì l’Italia femminile potrà lottare solo per il 5° posto: si parte dalla semifinale con il Canada.

Setterosa tradito dall’uomo in più

Il Setterosa approccia la gara senza timori reverenziali, contiene l’esuberanza atletica e tecnica dell’Olanda con una ottima difesa a zona e le parate di una superlativa Caterina Banchelli, una delle 11 debuttanti olimpiche del c.t. Silipo. E punge in controfuga, soprattutto con Dafne Bettini e Claudia Marletta.

La partita resta in equilibrio solo perché l’Italia non sfrutta l’uomo in più, difetto che alla fine le azzurre pagano, insieme ad un altro paio di occasioni gettate al vento: la più importante sul 6-5 per l’Olanda, quando il portiere arancione Aarts stoppa Silvia Avegno in controfuga e sul ribaltamento di fronte Sleeking firma il 7-5. Il Setterosa lotta ancora, ma nel finale cala in difesa mentre l’Olanda cresce: dopo il 3/7 in più dei primi tre quarti, nell’ultimo le olandesi fanno 4/4, scappando sul 9-6 e poi sull’11-7, prima di chiudere sull’11-8.

Mercoledì sera Settebello contro l’Ungheria

Si ferma dunque la corsa alla medaglia del Setterosa, mentre domani (ore 20:35) è in programma il primo match da dentro o fuori del Settebello, opposto nei quarti di finale del torneo maschile di pallanuoto all’Ungheria.

Un abbinamento sfortunato per la Nazionale di Sandro Campagna a cui non è bastato chiudere al 2° posto il girone A per evitare di incrociare subito una delle favorite per l’oro: “colpa” della rivelazione Australia, che nel gruppo B ha battuto Serbia, Francia e anche i magiari, terzi dietro Spagna e australiani in una classifica sorprendente. Il match si presenta come una sfida tra l’attacco straripante degli ungheresi e la solida difesa azzurra.