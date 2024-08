Parigi 2024: il Setterosa risorge con la Grecia, ma ora rischia il “biscotto” di elleniche e francesi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Setterosa è ancora vivo: contro la Grecia arriva la prima prestazione convincente e la prima vittoria dell’Italia di Carlo Silipo nel torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre vincono 12-8, ma se non batteranno la Spagna nell’ultima gara del girone B saranno a rischio eliminazione a causa dell’assurdo regolamento di World Aquatics: Francia e Grecia si qualificherebbero ai quarti se le Bleus perdessero di 8 gol lo scontro diretto.

Parigi 2024: la rinascita del Setterosa contro la Grecia

Il Setterosa c’è: dopo la sconfitta a sorpresa con la Francia e quella con gli Stati Uniti l’Italia di Carlo Silipo conquista la prima vittoria nel torneo di pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Spalle al muro – il terzo k.o. le avrebbe eliminate – le azzurre superano nettamente la Grecia imponendo la loro difesa e sbloccandosi finalmente in attacco: capitan Valeria Palmieri, 4 splendidi gol da centroboa, la trascinatrice dell’Italia che però rischia ancora di non approdare ai quarti di finale.

Parigi 2024: il Setterosa e il rischio “biscotto” di Francia e Grecia

Per essere certa di farcela, il Setterosa dovrà battere la Spagna, prima nel gruppo B, nell’ultimo turno della fase a gironi. In caso contrario, rischia di essere eliminata per mano di un clamoroso potenziale “biscotto” tra Francia e Grecia. Nella classifica del girone B ora vede dietro a Spagna e Stati Uniti, già ai quarti, la Francia e l’Italia, terze a 3 punti, e la Grecia ultima a zero, con Italia-Spagna e Francia-Grecia all’ultima giornata, in programma domenica.

In caso di sconfitta azzurra e vittoria della Grecia (favorita sulle Bleus) le tre squadre si ritroverebbero tutte a 3 punti e una pura classifica avulsa vedrebbe l’Italia già qualificata per differenza reti (oggi a +3, contro il +1 della Francia e il -4 della Grecia). Peccato, però, che World Aquatics, la federazione internazionale degli sport acquatici, applichi un criterio a dir poco singolare che, in questo caso, incentiva la Francia a perdere per qualificarsi…

Pallanuoto, la regola che invita la Francia a perdere di 8 gol

Secondo il regolamento, in caso di arrivo a pari punti di tre squadre, il primo posto spetta alla squadra con i migliori risultati negli scontri diretti oppure, in caso di parità, poi con la migliore differenza reti; la squadra migliore poi viene esclusa, e tra le altre due si premia (indicandola come seconda tra le tre) quella messa meglio nello scontro diretto. Applicando questa regola al girone dell’Italia, il Setterosa non solo non è ancora qualificato, ma è a rischio “biscotto”: per passare, infatti, la Francia deve vincere lo scontro con la Grecia (eliminata in quel caso con zero punti) oppure perdere con 8 gol di scarto. In tal caso, la Grecia salirebbe a +4 di differenza reti, sorpassando l’Italia e dunque ottenendo il miglior posto della classifica avulsa; le elleniche sarebbero le prime tra le tre e il confronto tra le altre due sarebbe a favore della Francia, nonostante l’eventuale -7 di differenza reti, perché vittoriosa nello scontro diretto col Setterosa. Ogni altra sconfitta con meno di 8 gol di scarto da parte della Francia, invece, qualificherebbe Italia e Grecia. Altro dettaglio preoccupante per il Setterosa: il c.t. della Francia è il greco Theo Lorantos.

Parigi 2024: il malumore interno al Setterosa

In casa del Setterosa c’è ovviamente malumore per questa situazione, ma anche fiducia che la situazione possa essere evitata battendo la Spagna, squadra fortissima – ha messo sotto anche gli Usa – ma già certa del primato nel girone e che dunque potrebbe far riposare le sue migliori giocatrici in vista del durissimo quarto di finale di martedì.

Parigi 2024: domani sera il Settebello sfida la Romania

Intanto domani tornerà in acqua il Settebello, alle ore 21:05, contro la Romania, nella 4a e penultima giornata del torneo maschile di pallanuoto a Parigi 2024. L’Italia cerca una vittoria per restare al comando del girone A insieme alla Grecia (hanno entrambe 8 punti) per poi giocarsi il primato con gli ellenici all’ultimo turno della fase a gironi, in programma lunedì.