Parigi 2024: Setterosa nei guai, tra pasticci Var e Usa spietati i quarti si allontanano

Italia sconfitta per 10-3 dalle campionesse olimpiche dopo essere rimasta senza gol per 20’. Pasticcio alla review a fine primo quarto: per recuperare 4 decimi la gara resta ferma per 5 minuti

Ancora una sconfitta per il Setterosa a Parigi 2024: dopo lo scivolone con la Francia, l’Italia viene battuta per 10-3 dalle campionesse olimpiche degli Usa e vede i quarti più lontani. Pasticcio Var a fine primo quarto: gara in pausa per oltre 5 minuti per recuperare 4 (inutili) decimi di secondo.

La partita d’esordio con la Francia non andava fallita, anche perché il calendario del torneo di pallanuoto femminile di Parigi 2024 non è stato affatto gentile col Setterosa, presentando dopo le Bleus le campionesse in carica degli Usa, per di più caricate dal k.o. subito due giorni fa contro la Spagna. Nessun miracolo al Centre Aquatique, l’Italia del c.t. Carlo Silipo s’è arresa alle americane per 10-3, restando per ben 20 minuti senza segnare, a partire dalla metà del secondo quarto: il terzo gol, firmato da Marletta, è arrivato a 14’’ dal gong. Il k.o. odierno complica ulteriormente la corsa alla qualificazione: per arrivare ai quarti il Setterosa dovrà battere sia Grecia che Spagna, ma l’eventuale vittoria delle elleniche nello scontro diretto di stasera potrebbe trasformarsi in una condanna anticipata per le azzurre.

Parigi 2024: il pasticcio Var durante Setterosa-Usa

La partita è stata segnata dall’incapacità del Setterosa di superare Ashleigh Johnson, il monumentale portiere afroamericano degli Stati Uniti, già oro a Rio 2016 e Tokyo 2020. Ma verrà ricordata anche per l’ennesimo pasticcio legato all’uso del Var. Sul finire del primo quarto la direttrice di gara canadese Painchaud espelle l’italiana Giustini quando mancano 0’’4 sul cronometro. Il collega arbitro, il serbo Putnikovic, chiede la review per controllare se il fischio sia arrivato prima o dopo la sirena di fine quarto. Nel frattempo le squadre pensano che i primi 8’ siano chiusi e vanno a bordovasca per l’intervallo. Dopo oltre 5 minuti trascorsi alla review, Putnikovic decide di far rigiocare i 4 decimi: le squadre si ri-schierano, gli Usa battono senza tirare (avrebbero perso il vantaggio dell’uomo in più in avvio del quarto successivo) e l’intervallo si celebra nuovamente. Un teatrino che, per usare un eufemismo, di certo non ha elevato la spettacolarità della pallanuoto olimpica, che tuttavia sta vivendo momenti esaltanti a Parigi 2024.

Parigi 2024: Settebello domani contro il Montenegro per il pass ai quarti

Domani il Setterosa riposerà, spazio nuovamente al Settebello che alle ore 16:35 affronterà il Montenegro nella 3a giornata del torneo maschile di pallanuoto. L’Italia di Sandro Campagna viene da due successi esaltanti contro Stati Uniti e soprattutto Croazia e domani cerca la vittoria che gli darebbe la qualificazione aritmetica ai quarti e che potrebbe spingerlo anche verso la vittoria del girone A, fondamentale per arrivare nella fase a eliminazione diretta dall’altra parte del tabellone rispetto alla Spagna, la più in forma delle avversarie ammirate finora nel gruppo B. Occhio, però, ai montenegrini, squadra fisica, intensa e di talento, potenzialmente da medaglia, che ieri ha incassato una immeritata sconfitta ai rigori contro i vice-campioni olimpici della Grecia.