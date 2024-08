Serena Williams: "Rimbalzata da un ristorante a Parigi". Ma la dura protesta su X si trasforma in un boomerang

L'ex campionessa di tennis si sfoga sui social dopo essere stata respinta da un ristorante parigino, che replica: "Era tutto riservato". Pioggia di critiche sul web.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è vero che si spalanca ogni porta, quando si è una celebrità. Chiedere a Serena Williams per delucidazioni. Già, l’ex campionessa di tennis è stata rimbalzata da un famoso ristorante parigino, come testimoniato dalla stessa americana su X. Ma il suo sfogo si è rivelato un clamoroso boomerang.

Parigi 2024, Serena Williams resta a digiuno: niente ristorante

A Parigi per godersi i Giochi con la famiglia, Serena Williams ha raccontato sui social la sua esperienza negativa. La 42enne vincitrice di quattro medaglie d’oro olimpiche nell’arco della sua immensa carriera aveva scelto di cenare presso il ristorante cinque stelle ‘The Peninsula’, nelle vicinanze dell’Arco di Trionfo. Ma non c’è stato verso di accomodarsi a un tavolo. “Accidenti, mi è capitato di venirmi negato l’accesso al rooftop di un ristorante vuoto con posti carini, ma mai con i miei figli, è la prima volta” ha scritto su X con disappunto.

The Queen rimbalzata: la replica del ristorante parigino

Puoi chiamarti anche Serena Williams, ma se il posto non c’è… non c’è. La replica da parte dei proprietari del ristorante non ha tardato ad arrivare: “Purtroppo il bar sul nostro rooftop era completamente riservato e gli unici tavoli liberi che avete visto appartenevano al nostro ristorante gourmet, L’Oiseau Blanc, anch’esso totalmente riservato”. A Variery ha parlato anche un dipendente del L’Oiseau Blanc: “C’erano solo due tavoli disponibili, ma già prenotati dai clienti dell’hotel. Il mio collega si sente in colpa per non averla riconosciuta, ma le ha detto ciò che avrebbe avrebbe detto a qualsiasi altro cliente, ossia aspettare al bar al piano di sotto che si liberasse un tavolo”.

Lo sfogo di Serena Williams si rivela un autogol: quante critiche

L’ex tennista americana, protagonista insieme ad altre illustri stelle ed ex stelle dello sport alla cerimonia inaugurale dei Giochi ai piedi della Torre Eiffel, ha subito una vera e propria tempesta di critiche per il suo post. “Sono una celebrità, butta fuori una persona normale così posso mangiare” ironizza su X jamesjitsu. “Serena, vuoi twittare delle scuse con la stessa rapidità con cui hai twittato il tuo ovvio errore? E se qualcuno venisse licenziato a causa del tuo comportamento irresponsabile? Vergognoso e disgustoso. Fai di meglio. Per i tuoi figli” rincara un’altra utente. “Ora, perché non ti scusi con il ristorante per essersi comportata come una mocciosa privilegiata? Quindi ti aspettavi che qualcun altro perdesse il suo posto perché tu sei Serena. Mi dispiace, ma la tua carta privilegio non funziona ovunque” chiosa Sabirah.