Parigi 2024, Sinner, la concorrenza si riduce: Hurkacz rinuncia, problemi al ginocchio anche per Rune

Si assottiglia il tabellone maschile ai Giochi Olimpici francesi: il polacco Hurkacz è costretto a dare forfait dopo l’infortunio a Wimbledon, a risschio anche la partecipazione del danese

La competizione di Jannik Sinner ai Giochi olimpici di Parigi potrebbe assottigliarsi notevolmente. Nel corso delle ultime settimane sono stati tantissimi gli atleti che per un motivo o per l’altro hanno deciso di non prendere parte al torneo a cinque cerchi e a pochi giorni dall’evento continuano ad arrivare rinunce e non mancano i dubbi.

Hurkacz dà forfait dopo Wimbledon

Nella giornata di oggi sono stati comunicati i giocatori che saranno testa di serie al torneo in Francia ma il seeding numero 7, Hubert Hurkacz, ha deciso che non prenderà parte al torneo. Una decisione arrivata dopo l’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso 4 luglio nel corso del match di secondo turno a Wimbledon contro il francese Fils. Il 27enne nativo di Breslavia, che qualche settimana fa, ha sfidato Sinner in finale nel torneo di Halle, era iscritto sia al singolare che al doppio maschile insieme allo specialista Jan Zielinski. E in Polonia lo avrebbero voluto in campo anche con la numero 1 al mondo della classifica WTA, Iga Swiatek. Purtroppo però il problema al ginocchio non è guarito in tempo per prendere parte ai Giochi.

I dubbi di Rune

E sempre rimanendo in tema di teste di serie, è a rischio anche la partecipazione di Holger Rune. Il giovane tennista danese era stato costretto al ritiro nel corso del torneo di Ambugo per un fastidio al ginocchio, ha comunque scelto di viaggiare ad Umago per prendere parte al torneo in programma in Croazia prima di annunciare il suo forfait. Oltre al ginocchio, Rune avrebbe un problema anche al polso con gli esami effettuati negli ultimi giorni che non sono stati particolarmente incoraggianti: per lui si parla di stop di un mese e forse anche di un intervento chirurgico. La partecipazione a Parigi 2024 è davvero in bilico.

La competizione per Sinner

Non è un segreto che Jannik Sinner punti con decisione alle Olimpiadi di Parigi con l’obiettivo di portare a casa una medaglia e la competizione rimane molto elevata a cominciare dal numero 2 Novak Djokovic che in una carriera costellata di successi clamorosi non è mai riuscito a salire sul podio ai Giochi. E ovviamente tra i favoriti ci sarà anche Carlos Alcaraz dopo la doppia vittoria tra Roland Garros e Wimbledon. Nonostante le tante rinunce (soprattutto quelle dei russi Rublev e Khachanov), il torneo olimpico vedrà la partecipazione di tanti atleti che possono puntare al podio come Zverev, Medvedev e gli specialisti della terra Ruud, Fritz e Tsitsipas.