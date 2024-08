Notti Olimpiche, Chechi ha già scelto portabandiera per Los Angeles: oltre 4,6 milioni per Jacobs

Nuovo show dell'ex ginnasta su Rai2, ancora boom di ascolti per i Giochi: benissimo anche il tennis con Djokovic e l'oro per Errani-Paolini

Continuano a macinare super ascolti le Olimpiadi di Parigi su Rai2, auditel in crescita giorno per giorno per le gare mentre si conferma un successo il talk show serale “Notti Olimpiche”, condotto dal direttore di Raisport Jacopo Volpi, che anche ieri ha totalizzato 1.117.000 spettatori pari al 14.3% di share.

La profezia di Chechi per il portabandiera nel 2028

In assenza di Lucchetta il protagonista in studio è stato Jury Chechi. L’olimpionico si è sbilanciato anche in un augurio-pronostico in vista dei Giochi del 2028: “Voglio Paltrinieri portabandiera a Los Angeles, lo dico adesso, scusate eh, se mi chiamerete anche per le prossime Olimpiadi ve lo ricorderò: voglio Paltrinieri portabandiera“.

Poi quando è arrivato il momento di commentare le gare di ginnastica spazio anche per una battuta: “Posso vedere la ginnastica? Se c’è una cosa di cui posso parlare è quella”. Appaiono subito le immagini con Volpi che chiosa: “Chiedi e ti sarà dato” e Chechi ne approfitta: “Anche uno spaghettino si può avere? Non ho mangiato”.

La commozione di Musetti

Bella anche la frase di Musetti in collegamento da casa Italia. L’azzurro commenta il suo bronzo e dice: “Ho vinto l’oro degli esseri umani, che emozione salire sul podio assieme a due alieni, per me è uno stimolo a migliorare per arrivare ai loro livelli”.

Ascolti alti per il volley in mattinata

Il successo dei Giochi è testimoniato dai numeri dell’Auditel per Rai2. In mattinata l’incontro di Pallavolo femminile Italia-Turchia segna 1.556.000 spettatori (28.6%). Su Rai Sport il Tiro con l’Arco segna 303.000 spettatori (5%), il Golf 199.000 (2.9%). A ora di pranzo su Rai2 l’Atletica Leggera ha raccolto 2.243.000 spettatori con il 27.2%. Su Rai Sport la Ginnastica Artistica ha raccolto 157000 spettatori (2.1%), la Scherma 523.000 (5.2%), il Tiro con l’Arco 1.102.000 (8.9%). Nel pomeriggio l‘Atletica Leggera – dalle 13:33 alle 13:41 – segna 2.417.000 spettatori pari al 19.3%, il Golf totalizza un netto di 1.808.000 spettatori pari al 14.8%. L’incontro di Tennis Djokovic-Alcaraz ha raccolto 2.574.000 spettatori con il 23.7%.

Quasi 4,7 milioni per la finale dei 100 metri con Jacobs

All’interno 7 minuti di Ginnastica Artistica hanno ottenuto un ascolto di 2.374.000 spettatori con il 22.6%. Dopo il match, ancora un breve collegamento con la Ginnastica Artistica: 2.548.000 – 24.7%. La Vela segna 2.360.000 spettatori con il 23%. Su Rai Sport il Ciclismo femminile ha ottenuto 782.000 spettatori (6.7%) mentre le gare di Fioretto hanno raggiunto 944.000 spettatori (8.6%). La Pallanuoto Femminile Italia-Spagna segna 801.000 spettatori (7.7%), il Ciclismo femminile di 11 minuti 639.000 (6.4%), la Vela di 9 minuti 582.000 (5.7%), il Ciclismo femminile 1.088.000 spettatori (10.5%), la Canoa femminile di 7 minuti 565.000 (5.3%). In pre-serale dalle 17:55 alle 19:30 il match di Tennis, che è valso l’oro alla coppia Errani-Paolini, ha raccolto 2.732.000 spettatori con il 24.5%. A seguire – dalle 19:30 alle 20:26 – l’Atletica Leggera ha ottenuto 4.546.000 spettatori con il 33%. In access prime-time la Scherma, con la finale a squadre di Fioretto maschile, ha raggiunto 4.376.000 spettatori (28.2%).

In prime-time su Rai2 l’Atletica Leggera, con la finale dei 100 m uomini in onda dalle 21:47 alle 22:05, ha ottenuto un netto di 4.699.000 spettatori pari al 29.3%. Dalle 22:28 alle 23:05, l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Stati Uniti ha raccolto 2.006.000 appassionati pari al 16%. Ascolti super anche su Rai Sport: dalle 20:38 alle 22:10 – le gare di Atletica Leggera hanno raggiunto 1.290.000 spettatori (8.3%). Dalle 22:10 alle 22:15, la Scherma ha ottenuto 1.276.000 spettatori (9.1%). Su Eurosport 1 le semifinali e le finali di Atletica Leggera hanno ottenuto complessivamente 425.000 spettatori e il 2.8%. Su Rai Sport – dalle 18:26 alle 19:51 il Nuoto ha raggiunto 977.000 spettatori (8.3%). Dalle 19:54 alle 20:36, la Scherma ha ottenuto 275.000 spettatori (1.9%).