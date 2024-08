Notti Olimpiche: Lucchetta one man show con battute a raffica, Yuri Chechi deve arrendersi

L'ex campione di pallavolo si prende la scena nel talk show di Rai2, ascolti super per il nuoto in prima serata: quasi 3,5 milioni di spettatori

Se a tarda ora, dopo un’overdose di Olimpiadi con gare che iniziano al mattino e finiscono in seconda serata, ci sono ancora, come ieri, 1.244.000 telespettatori a vedere “Notti Olimpiche” (share 15.93%), il talk show di Rai2 sui Giochi di Parigi, vuol dire che la formula funziona.

I segreti del successo di Notti Olimpiche

Trovato il giusto mix tra la cronaca, con gli highlights delle gare del giorno, il salottino con le interviste e la presentazione degli eventi del giorno dopo, e l’approccio leggero non privo di battute e simpatia che si deve soprattutto agli ospiti. E ieri sera a fare la parte del leone è stato Andrea Lucchetta. Uno show i duetti dell’ex campione di volley con Yuri Chechi.

La battuta di Lucchetta scatena lo studio

Si parte subito parlando canoa-cayak. Chechi si dice ottimista su altre medaglie e dice: “De Gennaro potrebbe ripetersi, è così sereno e appagato…”. Lucchetta entra subito in scivolata: “Appagaiato volevi dire”. L’ex ginnasta abbozza (“te l’ho servita bene, ammettilo”) poi si rivolge al conduttore Jacopo Volpi: “Se vuoi ce ne andiamo”. Il direttore di Raisport sorride: “Spero solo che non vi siate messi d’accordo, ecco la parte più brutta della trasmissione ma a questi prezzi possiamo prendere solo questi due”.

Lucchetta ne piazza un’altra dopo, in collegamento con lo schermidore Paolo Pizzo: “Ti chiederei un fioretto, un palazzetto intitolato alla signora Pizzo, Liliana (ex allenatrice di pallavolo, oltre che una campionessa di nuoto e lancio del disco)”. Volpi sottolinea la battuta sul fioretto a Chechi (che pure non è l’ultimo arrivato nelle battute) che alza le braccia: “Sono esausto, non aggiungo nulla”.

Finale schioppettante con Lucchetta che si esibisce in smorfie, cuoricini e annunci con voce alterata mentre Chechi appare rassegnato: “Tra un po’ gli passa…”. Lucchetta però incalza, gli tocca le guance e dice: “Ma è la tua presenza, è questa pagnottella qua”.

Ascolti record per le Olimpiadi su Rai2

Anche ieri giornata di grandi ascolti per i Giochi su Rai2: in mattinata dalle 8:34 alle 13:03, le Olimpiadi sono state seguite da 1.052.000 spettatori con il 21.1%. Nel dettaglio: Judo 668.000 (15%), Golf 739.000 (17.3%), Judo 738.000 (17.4%), Atletica 1.144.000 (26.8%), Judo 1.379.000 (30.9%), Canoa femminile 1.519.000 (32.2%), Judo 1.511.000 (30.4%) fino alle 11:06. A ora di pranzo l’Atletica raccoglie 2.778.000 spettatori con il 33%. Nel pomeriggio dalle 13:35 alle 18:15, incollano davanti al video 1.990.000 spettatori pari al 18.1%. Nel dettaglio: Vela femminile 2.484.000 (19.3%), Judo femminile 2.735.000 (22.5%), Ciclismo 1.916.000 (17.9%), Tiro al Volo 2.211.000 (22.6%), Ciclismo 2.264.000 (24.1%), Ginnastica Artistica 1.673.000 (18.4%).

In preserale dalle 18:27 alle 21:02 le Olimpiadi siglano 1.676.000 spettatori con il 17%. Nel dettaglio: Judo 1.276.000 (12.5%), Atletica 2.651.000 (20.4%). Il botto in prima serata. Il nuoto è la scelta di 3.440.000 spettatori pari al 24.1% dalle 21:25 alle 21:40 e 2.859.000 spettatori pari al 21.2% dalle 21:56 alle 22:28 (netto: 3.041.000 – 22.1%), mentre l’Atletica appassiona 3.302.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:40 alle 21:56.