Tita-Banti e l'oro della vela in balia del vento: può arrivare a tavolino in caso di ulteriore rinvio

Olimpiadi, la Medal Race della classe mista Nacra 17 slitta per vento insufficiente: giovedì 8 agosto si chiude il programma della vela a Marsiglia, l'oro per l'Italia è prenotato.

Era l’oro più atteso, quasi annunciato: ma alle Olimpiadi niente è scontato, soprattutto quando si tratta di medaglie “sicure” per i colori italiani. E così Ruggero Tita e Caterina Banti non sono stati fermati dagli avversari, o da un clamoroso ribaltone nella Medal Race prevista nel pomeriggio nelle acque di Marsiglia. I due azzurri al comando della classe mista Nacra 17 di vela, che stanno dominando dal primo giorno di regate, sono stati stoppati da un avversario imbattibile, insuperabile, incontrastabile: il vento. Senza quello, non si può gareggiare. E infatti l’attesa Medal Race è stata rinviata.

Niente vento: slitta la Medal Race di Tita e Banti

Una sorta di “Odissea” per i due velisti azzurri, il 32enne di Rovereto e la 37enne romana, costretti – come gli altri equipaggi, sia chiaro – ad attendere novità dagli organizzatori e soprattutto dalle bandierine indicatrici del vento. Lo start dell’ultima regata era previsto per le 14.43, ma quando i tantissimi appassionati si sono collegati su Rai 2 e hanno visto che in luogo dell’annunciata passerella trionfale di Tita e Banti le immagini indugiavano sulle eliminatorie del ciclismo su pista, o sul golf femminile, hanno iniziato a sospettare che qualcosa fosse andato storto. E infatti: programma rinviato.

Nacra 17, si parte? No: rinviata la regata decisiva

Poco prima delle 17 un sussulto di speranza: i dieci equipaggi del Nacra 17 invitati a presentarsi sulla linea di partenza. Poi, però, la nuova doccia fredda. Il vento, già scarso – intorno ai sei nodi – si è ulteriormente abbassato, fino a rendere impossibile la disputa della Medal Race, la regata speciale a punteggi raddoppiati, decisiva per l’assegnazione delle medaglie. Ai due italiani sarebbe bastato un settimo posto per assicurarsi la medaglia d’oro, respingendo gli assalti dei due argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco: bisognerà pazientare ancora un altro po’. Tutto il programma rimanente, infatti, è stato rinviato a giovedì 8 agosto, ultimo giorno di gare per la vela alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tita-Banti, oro bis in cassaforte: l’ipotesi clamorosa

La seconda medaglia d’oro olimpica in carriera, di fatto già quasi in tasca a Tita e Banti, potrebbe arrivare addirittura anche senza gareggiare. Lo prevede il regolamento: in caso di ulteriore slittamento per assenza di vento nella giornata dell’8 agosto, il titolo sarebbe assegnato a tavolino, essendo giovedì il termine ultimo del programma olimpico a Marsiglia. Essendo Tita e Banti in testa dopo le dodici regate preliminari, porterebbero a casa l’oro senza ulteriori fatiche. Una possibilità che nessuno si augura: tutti aspettano il trionfo dei due campionissimi azzurri a braccia alzate, nelle acque blu del Mediterraneo.