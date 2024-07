Olimpiadi, Sinner testa di serie n°1 a Parigi: c’è Musetti. Paolini n°4 col forfait di Sabalenka

Stabile le teste di serie per i tornei singolari di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, con Sinner n°1 e Musetti n°14 tra gli uomini e Paolini n°4 tra le donne

Ufficializzate le teste di serie dei tabelloni di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove dal 27 luglio al 4 agosto i migliori tennisti del mondo si sfideranno sugli iconici campi in terra rossa del Roland Garros nel tentativo di regalare una medaglia alla propria federazione. L’Italia può vantare tre giocatori teste di serie in singolare, con Jannik Sinner testa di serie n°1 e Lorenzo Musetti n°14 nel maschile e Jasmine Paolini n°4 nel femminile.

Come funzionano i tabelloni

I tornei di singolare sono composti da 64 giocatori, con 16 di essi che saranno testa di serie. In attesa del sorteggio dei tabelloni (previsto il 25 luglio alle ore 11.00) vediamo il funzionamento del torneo olimpico che è pressoché lo stesso dei tornei ATP e WTA, con i migliori 16 che verranno disposti in modo tale da non potersi incontrare nei primi due turni. Unica eccezione rispetto ai tornei tradizionali è che i tennisti connazionali non potranno incontrarsi nei primi due turni e, in caso fosse entrambi testa di serie (come nel caso di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti), addirittura non prima delle semifinali.

Il seeding del tabellone maschile

A guidare il seeding nel tabellone maschile sarà il n°1 al mondo, il nostro Sinner, che – come accaduto a Wimbledon – precede Novak Djokovic (n°2) e Carlos Alcaraz (n°3). Questo significa che Jannik potrà incontrare Nole solamente in finale, ma che potrebbe essere inserito nella stessa parte di tabellone di Carlitos (pericolo n°1 avendo vinto gli ultimi due slam, tra cui il Roland Garros eliminando proprio l’altoatesino in semifinale) o, in alternativa, di Alexander Zverev (campione olimpico in carica), che nel caso verrebbero affrontati in semifinale, stesso turno dove potrebbe incontrare anche Musetti.

Le teste di serie nel singolare maschile

1. JANNIK SINNER

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Daniil Medvedev

6. Alex de Miñaur

7. Hubert Hurkacz

8. Casper Ruud

9. Taylor Fritz

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Ugo Humbert

13. Holger Rune

14. LORENZO MUSETTI

15. Sebastian Baez

16. Felix Auger-Aliassime

Il seeding nel tabellone femminile

Per quanto riguarda il singolare femminile è invece Iga Swiatek (grandissima favorita alla vigilia in virtù dei suoi tre successi consecutivi al Roland Garros) a guidare il seeding, davanti a Coco Gauff (n°2), Elena Rybakina (n°3) e la nostra Jasmine Paolini (n°4), che guadagna una posizione grazie al forfait di Aryna Sabalenka. Proprio l’assenza della bielorussa è un’ottima notizia per l’azzurra, che dopo gli ultimi due mesi strepitosi ha dimostrato di poter battere tutte le sue colleghe, tranne forse solo n°1 WTA contro cui perse la finale del Roland Garros lo scorso giugno, che però potrebbe incontra solo dalle semifinali in poi, regalandole una chance di conquistare almeno la medaglia di bronzo anche in caso di sconfitta contro la polacca.

Le teste di serie nel tabellone femminile