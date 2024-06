Diretta Sinner-Alcaraz semifinale Roland Garros live: Jannik vince il primo set e sposta la pressione sullo spagnolo

Il campione uscente di Wimbledon è tornato in bello stile. Anche lo spagnolo, dopo esser stato eliminato da Rublev a Madrid, saltò gli Internazionali d’Italia per qualche acciacco fisico, tornando in grande spolvero per il Roland Garros. Carlos Alcaraz, sulla strada verso la gloria, ha annichilito in rapida sequenza Wolf, De Jong, Korda, Auger-Aliassime e il greco Stefanos Tsitsipas, quest’ultimo disintegrato in tre set (6-3, 7-6, 6-4). L’erede di Rafa Nadal vanta tredici titoli conquistati in carriera e nel 2023 è stato nominato come la miglior rivelazione dell’anno (Laureus World Sports Award).

1° Turno: Alcaraz-Wolf 3-0 (6-1, 6-2, 6-1)

2° Turno: Alcaraz-De Jong 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2)

3° Turno: Alcaraz-Korda 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)

Ottavi di finale: Alcaraz-Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-3, 6-1)

Quarti di finale: Alcaraz-Tsitsipas 3-0 (6-3, 7-6, 6-4)