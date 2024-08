Olimpiadi 6 agosto diretta live: Furlani, Fantini e Arese per il podio. L'Italvolley di Velasco contro la Serbia

Ultimo aggiornamento: 06-08-2024 09:33

Anche il 6 agosto è giorno da segnare sul calendario di rosso: le Olimpiadi di Parigi regalano alla spedizione italiana l’ennesima occasione per rimpolpare il medagliere e alimentare sogni di gloria. 15 le finali in programma, in alcune di esse anche gli azzurri proveranno a ritagliarsi un ruolo significativo. Cosa ci attende oggi? L’atletica si tinge di azzurro con le finali di Furlani, Fantini e Arese. Debutta nel lungo Larissa Iapichino. C’è l’esordio di Zurloni nello speed e il quarto di finale dell’Italvolley di Velasco contro la Serbia.

