Parigi 2024, oro Maggetti con dedica a Gigi Riva emoziona il figlio del bomber: il post che commuove il web

Nicola, primogenito dell'ex attaccante del Cagliari, ringrazia la regina del windsurf per aver ricordato il leggendario papà, orgoglio della Sardegna

La storia non l’ha solo scritta, vincendo una medaglia d’oro nel windsurf che all’Italia mancava da 24 anni quando fu la Sensini a salire sul gradino più alto del podio, ma l’ha anche onorata. Marta Maggetti, 28 anni, cagliaritana purosangue, subito dopo l’impresa nelle acque di Marsiglia alle Olimpiadi ha avuto un pensiero anche per Gigi Riva, emozionando il figlio del bomber Nicola e tutta la Sardegna.

L’impresa della Maggetti nel windsurf

Cresciuta a malloreddus e seada, Marta Maggetti è una sarda doc. L’azzurra ha versato lacrime di gioia nell’acqua di Marsiglia dopo l’oro nel windsurf, ed ha esternato tutta la sua gioia”è stato inatteso, avevo avversarie molto forti, in particolare l’inglese (Emma Wilson, partita favorita e finita terza ndr) – racconta la neo campionessa olimpica, 28 anni, cagliaritana – ed è stato bellissimo. Un’emozione incredibile”. Che condivide con la sua terra, la Sardegna a cui dice di essere legatissima. Il suo ‘campo’ di allenamento è l’acqua cristallina di casa, dove vive, dove conserva le sue radici.

La dedica a Gigi Riva

E’ per questo che nelle dediche di questo oro c’è spazio anche per un monumento dell’orgoglio sardo, uno dei più grandi calciatori di sempre, Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio. Lui che da Leggiuno scelse Cagliari e la Sardegna come terra d’adozione, rifiutando anche la Juventus pur di continuare a vestire la maglia rossoblù: “Gigi Riva è stato un grande per tutta l’Italia e per noi sardi – dice l’azzurra – questa medaglia la dedico a lui, poi ai miei familiari, ai tecnici, alla federazione, alle Fiamme Gialle che mi consentono di praticare questi sport che amo”.

Il windsurf nel Dna della Maggetti

Di recente la Maggetti aveva spiegato il suo amore per il windsurf: La passione per il connubio tra vento e acqua arriva dalla mia famiglia: mio padre Alessandro si diletta con il windsurf da quando ho memoria, mentre mia madre Elisabetta, per seguire i miei allenamenti, ha cominciato a partecipare a qualche gara di barca a vela, a bordo di hobie cat. Io sono sempre stata molto legata a loro, anche da teenager quando continuavo a fare tutte le attività e i viaggi insieme: il rapporto con le onde è sempre stato un affare di famiglia. Mi ricordo che le prime ore mi sembrava difficilissimo restare in piedi, era faticoso, eppure c’era un qualcosa che non mi faceva smettere. Provavo e riprovavo, fino a quando arrivò la magia: una raffica di vento e subito una sensazione bellissima di libertà. Mi sentivo, indipendente a contatto con la natura. Da quel momento non ho più smesso, mi appassionavo sempre di più, uscivo anche con il vento fortissimo e il mare piatto.”

Il figlio di Riva emozionato sui social

Appreso della dedica in diretta tv, Nicola Riva, figlio maggiore dell’ex bomber, ha voluto ringraziare scrivendo sul suo profilo Instagram: “Complimenti infiniti Marta, un oro davvero da brividi e grazie di cuore per la dedica a papà che ci ha emozionato davvero tantissimo”.

Tante le reazioni: “Da Marina Piccola a Parigi 2024 , che bella storia” e poi: “Dedica che commuove, brava: Gigi è stato e rimarrà amato da tutti, auguriamo alla giovane Marta di esserlo altrettanto o almeno in parte..” e poi: “Ero orgoglioso di te, dopo la dedica al nostro mito sono praticamente innamorato” e anche: “Bravissima una Vittoria che ti fa onore , sei l’orgoglio di noi sardi , brava una dedica per il nostro RIVA”

C’è chi scrive: “Medaglia che la rende immortale, proprio come il nostro immenso Gigi” e poi: “Grandissima come il nostro Gigi Riva” e anche: “Ci ha commosso. Grazie” e ancora: “Un pensiero stupendo !!!” e infine: “Grande Marta! Complimenti vivissimi, straordinario risultato”.