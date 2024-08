Vela, chi è Marta Maggetti: oro da sogno nel windsurf femminile 24 anni dopo Sensini

Da Sensini a Maggetti, da Sydney 2000 a Parigi 2024: l'Italia torna a vincere la medaglia più preziosa nel windsurf femminile grazie alle 28enne sarda delle Fiamme Gialle.

Ventiquattro anno dopo l’Italia conquista la medaglia d’oro nel windsurf femminile. Da Alessandra Sensini a Marta Maggetti, da Sydney 2000 a Parigi 2024: l’impresa della 28enne di Cagliari nelle acque di Marsiglia è di quelle memorabili.

Windsurf, apoteosi Maggetti: l’azzurra nel segno di Sensini

L’Italia torna sul gradino più alto del podio 24 anni dopo lo straordinario successo a cinque cerchi di Alessandra Sensini. E lo fa grazie a Marta Maggetti, che ai precedenti Giochi di Tokyo aveva soltanto sfiorato il podio con quel quarto posto che le aveva lasciato tanto amaro in bocca. A Marsiglia, però, è stata tutt’altra storia. L’atleta delle Fiamme Gialle, che due anni fa aveva conquistato i Mondiali a Brest, ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio con la nuova tavola a vela l’IQFoil che alle Olimpiadi ha sostituito l’RS:X, tanto da ribaltare la regata decisiva con una traiettoria che ha beffato le avversarie.

Maggetti d’oro: il sorpasso, la fuga e quel tuffo liberatorio

L’avvio non è stato dei più brillanti, ma a metà gara il colpo di genio, il guizzo della fuoriclasse. Marta ha optato per un netto e inaspettato (per le altre) cambio di traiettoria, balzando così in vetta. Da quel momento è stata irraggiungibile, imprendibile. Una freccia. Primo posto e medaglia d’oro. Celebrata con un liberatorio tuffo in mare. Il più bello della sua vita, senza dubbio. Alle sue spalle si sono piazzate l’israeliana Sharon Kantor (a 6″) e la britannica Emma Watson (a 31″), che alla vigilia era la stra-favorita per la medaglia più pregiata. Grazie alla vittoria della cagliaritana l’Italia è salita a quota sei ori nel medagliere.

Marta Maggetti super: chi è la medaglia d’oro a Parigi 2024

Pesante: sarebbe potuta diventare una ginnasta, o perché no, una giocatrice di pallacanestro o pallavolo. Sì, perché da piccola Marta ha praticato tutti questi sport, prima della scelta definitiva. Ha seguito il cuore, la 28enne nata a Cagliari il 12 gennaio 1996. E ha scelto la tavola a vela. Come il papà. Nelle meravigliose acque della Sardegna ha affinato tecnica e capacità, palestra per diventare una futura campionessa. E vincere tutto. Dopo Tokyo, un crescendo. L’ oro ai Mondiali di Brest del 2022 nella classe iQFOiL e l’anno successivo, nei Paesi Bassi, è arrivata la qualificazione per i Giochi. Oggi le luci della ribalta sono tutte per lei: 24 anni dopo Maggetti ha regalato l’oro all’Italia nel windsurf femminile.