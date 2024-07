Parigi 2024, Paolini sdrammatizza sul forfait di Sinner e svela: "Obiettivi? fare bene e... Nadal"

Intervenuta in conferenza stampa per presentare la propria seconda Olimpiade, la numero uno del tennis italiano rivela l'emozione di tornare a Parigi a meno di due mesi dalla finale del Roland Garros

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Jasmine Paolini torna sul luogo del delitto. A meno di due mesi dal secondo posto al Roland Garros, con la finale che l’aveva vista soccombere contro la primatista mondiale, Iga Swiatek, la tennista azzurra finalista anche a Wimbledon si appresta vivere l’avventura olimpica di Parigi 2024 con il sorriso sulle labbra, la grinta di sempre e più di un sogno nel cassetto. In conferenza stampa, la toscana numero 5 al mondo ha modo di sdrammatizzare anche sull’inatteso forfait di Jannik Sinner.

Jas a Parigi meno di due mesi dalla finale al Roland Garros

La terra di Parigi riporta alla mente ricordi agrodolci, ricordi vicini, ancora troppo freschi per non considerare il ritorno nella capitale francese l’occasione perfetta per provare a prendersi la rivincita. Ci arriva così, e con la proverbiale leggerezza che la caratterizza fuori dal rettangolo di gioco e la grinta quando c’è da “menare” con la racchetta, Jasmine Paolini all’appuntamento con le Olimpiadi 2024: “È strano tornare qui dopo così poco tempo”, ha ammesso la numero 5 WTA, che ai Giochi sarà testa di serie numero 4.

Paolini, la speranza per il futuro

“È un po’ diverso, vero, perché saranno diverse le palline, i campi e le condizioni climatiche non sono le stesse, ma sono sorpresa di essere qui dopo appena un mese e mezzo. Detto questo, resta uno dei circoli più belli al mondo dove giocare a tennis. La mia crescita? Ho iniziato a giocare meglio e a prendere sicurezza dalla fine dell’anno scorso, ma hanno influito anche il lavoro fuori dal campo e l’aspetto fisico. Spero di rimanere il più a lungo possibile a questi livelli“.

Olimpiadi evento in cima alla lista

Sul torneo olimpico in singolo che la vedrà esordire contro Ana Bogdan, 96 WTA, la Paolini ammette: “Le Olimpiadi l’evento in cima alla lista, c’è voglia di fare bene. Sarà dura fin dal primo turno… siamo qui da martedì e abbiamo proseguito la preparazione, vedremo come andrà”.

Le avversarie nel doppio

Sarà, poi, la volta del doppio, che la vedrà in coppia con Sara Errani e sfidare all’esordio le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun: “La Routfliffe gioca bene in doppio, la Sun la conosciamo meno, ma a Wimbledon a fatto bene, sarà dura anche in questo caso, ma è normale che sia così. Ce la metteremo tutta“.

La battuta su Sinner e l’obiettivo Nadal

Inevitabile una battuta sul forfait forzato di Jannik Sinner, che Jasmine commenta con lucidità e un pizzico di ironia: “Spiace certamente per lui, ma… spero che questo non metta ulteriore pressione a noi“. In merito ai “sogni extra campo”, la Paolini rivela: “Ho la foto con Federer e Djokovic, mi manca quella con Nadal, mi vergogno un po’, ma se ci sarà l’occasione gliela chiederò. Ce la farò!”, conclude con il sorriso la numero uno del tennis italiano.