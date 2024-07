Olimpiadi: divise Italia bocciate, peggio che a Euro2024, Armani sotto accusa

Come era accaduto anche per gli Europei il web stronca la mise degli azzurri ai Giochi di Parigi, per i tifosi non rappresentano il made in Italy

Non riesce proprio ad accattivarsi le simpatie degli sportivi italiani la ditta Armani. Se ad Euro2024 le divise ufficiali, disegnate dal celebre stilista ed indossate da Spalletti e dai giocatori, avevano scatenato critiche infinite, la stessa cosa si è ripetuta alle Olimpiadi di Parigi con il web che si sta mostrando impietoso nei commenti.

Il precedente di Euro2024

L’accusa per le giacche degli Europei era stata già forte (“sembra un pigiama” la critica più soft) ma anche la stessa situazione si sta verificando con le divise ufficiali per Parigi 2024. Dal 2012 le uniformi sportive ufficiali dell’Italia sono realizzate da Emporio Armani (una linea dell’azienda Giorgio Armani). La collaborazione di vecchia data tra CONI, CIP (Comitato paralimpico italiano) e lo stilista proseguirà anche per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 e riguarda anche le Paralimpiadi 2024.

Sulla felpa c’è ricamato W l’Italia

La divisa degli atleti volati a Parigi per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi è stata presentata per la prima volta in occasione della sfilata di Emporio Armani uomo Primavera/Estate 2024. La divisa è per tutti blu scuro: sulla felpa c’è ricamato “W l’Italia”. All’interno del colletto di polo e t-shirt, invece, è stato ricamato l’inizio dell’inno nazionale di Mameli. Tutta la prima strofa, invece, si trova stampata all’interno delle giacche. L’azienda fornisce anche trolley, borse, zaini, cappellini e sneaker.

La sfilata alla cerimonia d’apertura

Tutti hanno potuto vedere le divise ufficiali delle varie nazioni alla cerimonia d’apertura di ieri: tanti gli stilisti e i marchi che si sono industriati per vestire gli atleti. Berluti per la Francia, Nike per la Germania, Ralph Lauren per gli Stati Uniti, Michel & Amazonka per la Mongolia, Puma per la Giamaica, Stella Jean per Haiti, ASICS per l’Australia

«È un sodalizio nato nel 2012. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti. Per l’Italia Team a Parigi ho creato capi funzionali ma eleganti, per contraddistinguere la squadra e per trasmettere ai nostri atleti un forte senso di appartenenza», aveva commentato King Giorgio ma il web non la pensa così.

I tifosi bocciano le divise azzurre

Fioccano le reazioni dopo che i tifosi hanno assistito alla cerimonia: “Con le tute da ginnastica anziché le divise per la Cerimonia non direi…Armani vai in pensione” e anche: “Qualcuno vuole dire a uno dei piu’ grandi geni della moda, Armani che quei meravigliosi ragazzi meritano di piu’. Per favore, Coni dove siete?” e poi: “É brutta sembra una divisa militare” e ancora: “Spero sia “Made in other Country”…”

C’è chi scrive: “Bella l’idea della frase, bruttina però la divisa” e ancora: “Pare da ventennio. E l’azzurro che fine ha fatto? La piu funerea e scialba delle Olimpiadi” e poi: “La divisa dell’Italia la peggiore di tutte. UNA TUTA. Ma non eravamo maestri della moda?!” e anche: “Armani ha scritto dei pezzi dell’inno di Mameli all’interno della giacca degli atleti ,una sorta di promemoria per quelli che non conoscono l’inno nazionale” e infine: “L’Italia vestita di blu “Armani” sembra uno squadrone fascista, avrei preferito il bianco LUCE”.