Parigi -3, De Giorgi: "Italvolley giovane ma competitiva"

La nazionale vola in Francia, riparte la caccia all'oro

“Siamo una squadra giovane e competitiva. A Parigi vogliamo giocare la migliore pallavolo. Il torneo è molto impegnativo, c’è grande equilibrio e noi vogliamo giocarci le nostre possibilità”. La caccia all’oro olimpico riparte: quel titolo, l’unico, che all’Italvolley manca ogni quadriennio diventa la missione e l’obiettivo alla partenza. Lo sa anche il ct degli azzurri, Ferdinando De Giorgi, in volo verso Parigi con la squadra e il resto dello staff. Il successo ottenuto al recente Memorial Brusi, ultimo test prima della partenza per i Giochi, ha consegnato a De Giorgi importanti indicazioni sullo “stato di salute” della squadra. Le avversarie dell’Italia, nella prima fase del torneo olimpico, saranno Brasile, Egitto e Polonia, nazionale, quest’ultima, sconfitta due anni fa 3-1 nell’epocale finale dei Mondiali di Katowice che ha consentito alla nazionale italiana di conquistare il trofeo iridato per la quarta volta nella storia. ServizioDi Telenews