Euro2024: Italia e Spalletti, la giacca della polemica, il web non perdona

La divisa ufficiale disegnata da Armani per la nazionale a Euro2024 bocciata dai tifosi: ricorda una 'vestaglia' ma in realtà è una giacca-felpata

Promossi sul campo, sia pur tra brividi e fatica, bocciati in eleganza. Che paradosso per l’Italia, capitale mondiale della moda. Agli Europei in Germania avevamo finora visto Spalletti e gli azzurri solo in tuta o divisa da gioco ma ieri, in occasione del debutto con l’Albania, tutto lo staff azzurro ha indossato le nuove giacche ufficiali, disegnate per l’occasione da un maestro come Giorgio Armani che da anni cura il look della nazionale. Una sorpresa per tutti ma che non è piaciuta ai tifosi.

Il modello di Armani e la scritta Italia sulla schiena per Euro 2024

La nuova divisa è stata indossata sia da Spalletti e da tutto il suo staff in panchina durante la gara che dai giocatori a fine partita.. Colpiscono il taglio, la stoffa che sembra pesante, lo stemma della Nazionale sul taschino e soprattutto la scritta ‘Italia’ stampata a caratteri cubitali sulla schiena.

Le divise azzurre criticate anche agli scorsi Europei

Appena l’inquadratura è caduta sul completo sfoggiato dal tecnico durante Italia-Albania si è scatenata una sommossa tra gli amanti del made in Italy e non è la prima volta. Anche agli scorsi Europei le giacche firmate Armani per la kermesse in Inghilterra ricevettero aspre critiche. L’abito si componeva di una giacca a metà tra l’azzurro e il bianco con collo alla coreana e pantaloni morbidi neri. Per ammissione dello stesso Giorgio Armani, la divisa era un omaggio a Enzo Bearzot, CT dell’Italia nel fortunato campionato del mondo del 1982, competizione nella quale gli azzurri vestivano l’abito a righine bianche e blu cui si è ispirato lo stilista per disegnare quella che gli azzurri indossarono nell’Europeo vinto. “Sembra quella dei cuochi o dei camerieri”, commentarono molti tifosi.

I tifosi bocciano la nuova divisa ufficiale dell’Italia ad Euro 2024

La storia si è ripetuta con reazioni ancor più cattive sui social dove fioccano i commenti: “Cose negative. La giacca di Spalletti imbarazzante e orribile!!” e anche: “La giacca della divisa ufficiale dell’Italia è veramente brutta! Ma chi la disegnata?” e poi: “Mostruosa. Dovrebbe essere di Armani incredibile” oppure: “Via, leggendo i molti tweet s’è capito che la giacca (il completo) di Armani non è proprio garbata! (Mi associo per colpa di quel cubitale sulla schiena) “.

C’è chi scrive: “Ma perché le giacca della divisa dell’Italia è una vestaglia? Vabbè che Spalletti è stato tirato su dal divano per prendere il posto di Mancini. Però…” e poi:: “L’allenatore più forte e affascinante di euro2024 P.S Sta bene pure con questa giacca orrenda” e anche: “Bella partita, Italia in forma, vittoria meritata. Solo una cosa: ma chi ha vestito il nostro c.t. con la divisa dei controllori del bus?”.

Il web è scatenato: “Ma le giacche di Spalletti e dello staff tecnico… Perché?” e poi: “Ma quella giacca giacca dovrebbe rappresentare l’eleganza e lo stile italiano?” e anche: “Queste giacche della nazionale, modello vestaglia da ospedale” oppure: “Va bene tutto…ma parliamo per favore delle giacche oscene e tamarre della Nazionale Italiana??” e infine: “L’abbigliamento della nazionale è offerto dalla Caritàs”.

