Milan, Reijnders fa pace col Var: il Bruges resta in 10 grazie all’olandese e i tifosi si scatenano

Il centrocampista era stato espulso con l’Udinese dopo la review, in Champions League la rivincita: è lui a causare il cartellino rosso di Onyedika alla fine del primo tempo

Il Var toglie, il Var dà: questa la lezione imparata da Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, tra la partita di sabato contro l’Udinese in campionato, in cui l’olandese era stato espulso dopo la review, e quella di oggi in Champions League contro il Bruges. Reijnders ha infatti causato il cartellino rosso di Onyedika, punito dopo il check al video.

Milan: il Var croce e delizia per Reijnders

Chissà cosa pensa Tijjani Reijnders del Var e della sua applicazione da parte degli arbitri. Logico chiederselo dopo che il centrocampista olandese del Milan è stato protagonista prima in negativo e poi in positivo di due episodi legati proprio all’utilizzo della review.

Il primo è cronaca di pochi giorni fa: Reijnders è stato espulso nella partita contro l’Udinese di sabato scorso proprio in seguito a un fallo da ultimo uomo – contestatissimo – individuato proprio grazie all’utilizzo del Var.

Milan: Reijnders, il Var e l’espulsione di Onyedika del Bruges

Oggi possiamo dire che Reijnders abbia fatto pace col Var. Nella partita col Bruges di Champions League, infatti, l’olandese ha causato l’espulsione di Onyedika, centrocampista della squadra belga, autore di un brutto fallo. Al 37’ del primo tempo il giocatore nerazzurro è entrato col piede alto sul centrocampista rossonero: in un primo momento l’arbitro Zwayer ha fischiato addirittura in favore di Onyedika, ma richiamato alla review dagli addetti al Var ha poi cambiato la sua chiamata, optando per l’espulsione del centrocampista del Bruges.

Milan obbligato a vincere col Bruges

Grazie a Reijnders e al Var, dunque, il Milan può disputare il secondo tempo della sfida di Champions League in superiorità numerica: un vantaggio non da poco in una sfida già decisiva per i rossoneri, usciti sconfitti dai precedenti due match in Europa contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Var: milanisti scatenati per le differenze tra serie A e Champions

I tifosi del Milan, intanto, hanno evidenziato sui social la differente applicazione del Var in serie A e in Europa. “In Serie A anche col Var sarebbe stato espulso Reijnders con fallo per il Bruges”, il comento polemicoi di Lorenzo su X. “Il rosso a Onyedika dopo il Var e addirittura il cambio fallo dimostra ancora una volta che chi afferma che la Marotta League sia morta non capisce nulla: sul rosso, contro l’Udinese dato a Reijnders arrivò addirittura una conferma dal Var”, scrive DeejayDiabolik.

“Senza Var questo sarebbe stato fallo di Reijnders rendiamoci conto, Dio benedica il Var e c’hai lo usa bene”, aggiunge Eren. “Ma come si fa a chiedere di togliere il Var? Se si usa bene è un dono”, il parere di Monaco.