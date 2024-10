La classifica senza errori arbitrali, 8a giornata: sviste nelle partite di Juve, Milan e Inter, ma non solo

Ancora sviste, ancora polemiche legate all’operato di arbitri e Var in Serie A. Un altro fine settimana di veleni e soprattutto di errori arbitrali, col risultato che un’altra partita è risultata falsata dagli strafalcioni dei fischietti. A risultare evidente è soprattutto la mancanza di uniformità non solo tra arbitri diversi, ma anche nell’entrata in scena del Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata all’ottava di campionato.

Arbitri, svista evidente e partita falsata

Una partita falsata nel turno: Cagliari-Torino. Il primo gol dei rossoblu, messo a segno da Viola, nasce infatti da una punizione invertita dall’arbitro Aureliano. È lo stesso Viola a pestare il piede di Viola e non viceversa, sarebbe stata corretta l’assegnazione di una punizione in favore della formazione granata. Il Var? Non poteva intervenire, non essendo i falli non violenti fuori area tra i suoi campi d’intervento. Senza il gol di Viola, per quello che è il nostro regolamento, il match si sarebbe chiuso sul punteggio di 2-2.

Le altre partite: quanti dubbi e polemiche

A parte il grave errore di Cagliari, sviste non determinanti nelle altre partite. In Milan-Udinese manca probabilmente un cartellino rosso ai danni di Touré per step on foot ai danni di Chukwueze, con Chiffi che non l’ha neppure ammonito. In Juve-Lazio poteva starci il rosso a Douglas Luiz nel finale, con Sacchi e il Var che hanno lasciato inspiegabilmente correre: espulsione che, per quelli che sono i nostri parametri, non sarebbe stata comunque decisiva. Errore veniale anche in Roma-Inter: manca un rosso a Cristante, graziato da Massa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 19 NAPOLI – 19 INTER 17 JUVENTUS – 16 JUVENTUS 16 INTER +1 16 MILAN 14 TORINO -3 14 FIORENTINA 13 LAZIO -1 14 ATALANTA 13 MILAN – 14 LAZIO 13 ROMA -3 13 UDINESE 13 FIORENTINA – 13 TORINO 11 ATALANTA – 13 ROMA 10 UDINESE – 13 EMPOLI 10 EMPOLI – 10 BOLOGNA 9 VERONA – 9 VERONA 9 COMO – 9 COMO 9 BOLOGNA +1 8 CAGLIARI 9 MONZA – 7 MONZA 7 PARMA – 7 PARMA 7 CAGLIARI +2 7 GENOA 6 GENOA – 6 LECCE 5 VENEZIA -1 5 VENEZIA 4 LECCE – 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.