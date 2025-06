Sabalenka interrompe il regno di Swiatek al Roland Garros e danza verso la finale: Gauff spezza i sogni di Boisson

Le semifinali di oggi hanno stabilito chi si contenderà il Roland Garros. Toccherà alla n°1 Aryna Sabalenka e alla n°2 Coco Gauff sfidarsi per raccogliere l'eredità di Swiatek

N°1 contro n°2 al mondo, questa sarà la finale del tabellone maschile Roland Garros. Aryna Sabalenka ha infatti posto fine al dominio di Iga Swiatek sulla terra parigina mostrando ancora una volta tutta la sua forza e perché si trovi nettamente in vetta al ranking, mentre Coco Gauff ritrova l’ultimo atto del French Open spezzando i sogni di gloria della Francia e di Lois Boisson.

Sabalenka interrompe il regno di Swiatek al Roland Garros

Quella che è stata definita come la finale anticipata del Roland Garros non ha disatteso le aspettative, con una battaglia – vera solo per i primi due set – che ha premiato la n°1 Aryna Sabalenka con il risultato di 7-6 4-6 6-0, con Iga Swiatek che vede il proprio regno sulla terra parigina interrompersi dopo 26 vittorie consecutive.

Il primo è certamente il set più combattuto, con tantissimi break e un andamento a ondate, con l’inizio caratterizzato da un predominio di Aryna e la seconda parte dalla rimonta di Iga, costretta poi a cedere a un tie-break gestito alla perfezione dalla bielorussa. Bielorussa che però cala il proprio rendimento nel secondo parziale, subendo un break di troppo in avvio che non riuscirà recuperare.

Nel terzo però Sabalenka tira fuori la sua miglior versione, non sbagliando più nulla e conquistando di prepotenza – e di potenza – 24 dei 30 punti totali e la sua prima finale al Roland Garros, diventando anche la prima tennista da Serena Williams nel 2016 a raggiungere tre finali slam consecutive.

Aryna continua a ballare al Roland Garros

Intanto le scalinate del Roland Garros diventano sempre più la passerella preferita di Sabalenka, che dopo aver dimostrato la propria superiorità in quanto a passi di danza rispetto a Novak Djokovic, ha nuovamente festeggiato a passi di danza anche la sua prima finale raggiunta sulla terra di Parigi.

Gauff spezza i sogni di Boisson (e della Francia) e trova Sabalenka

In finale Sabalenka affronterà Coco Gauff, che poco dopo il match tra Aryna e Swiatek ha spento i sogni di gloria della Francia e di Lois Boisson, crollata a un passo dalla finale col risultato di 6-1 6-2 al termine di un match in cui ha prevalso la maggior solidità, freschezza fisica e maturità della statunitense (che va ricordato ha comunque un anno in meno della transalpina).

Gauff vola così per la seconda volta in carriera in finale al Roland Garros, forse questa volta con più ambizioni rispetto a quella del 2022 dove contro la Swiatek di allora aveva ben poche chance. Anche i precedenti lasciano presagire a una sfida ben più equilibrata, con Coco e Aryna che si sono suddivise equamente i dieci precedenti. Uno soprattutto può però far sognare Coco, che nel 2023 batte la bielorussa in finale allo US Open per conquistare il suo primo – e finora unico – slam. A partire favorita sarà però inevitabilmente Sabalenka.