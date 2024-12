Juventus: Motta recupera Vlahovic, ma le condizioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez scatenano i tifosi

Il serbo ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e tornerà sabato con il Bologna: ma i tempi di recupero del brasiliano e dell'argentino fanno infuriare il web bianconero

Per quanto possa durare, dopo la tempesta torna sempre il sereno. Il problema è valutare quanti danni abbia prodotto prima che le cose tornino normali: il che, uscendo dalla metafora, vuol dire capire quanto ritardo abbia accumulato in classifica la Juventus prima di recuperare tutti gli infortunati.

Motta recupera Vlahovic

Un primo timido raggio di sole è apparso oggi alla Continassa, quando Thiago Motta ha rivisto il volto di Dusan Vlahovic: il serbo ha infatti svolto parte dell’allenamento con i compagni, dimostrando di essere sulla via del recupero. Va da sé che l’attaccante dovrebbe dunque essere a disposizione per la partita di sabato contro il Bologna, mettendo dunque fine ad un trittico di partite in cui i bianconeri oltre ad aver messo a segno soltanto un gol (su autorete) contro il Lecce hanno palesato evidenti limiti nella manovra offensiva. D’altronde i numeri parlano chiaro: senza Vlahovic, 1 goal in 3 partite su autorete. Con il serbo in campo, invece, 25 reti in 16 partite, di cui 9 personali. Per una media corale di 1,5.

Juve, “mistero” Nico Gonzalez

Questo perché manca un attaccante di riserva (Milik dovrebbe tornare a metà dicembre, condizionale d’obbligo), e perché l’unico veramente in grado di adattarsi alla posizione di centravanti, ossia Nico Gonzalez, è ancora ai box. L’ex Fiorentina – fermo dallo stop di Lipsia di inizio ottobre – sembrava pronto a tornare nel derby, prima dell’ultima sosta, ma il ritorno in gruppo è stato congelato perché ha avvertito ancora dei problemi al retto femorale della coscia destra.

Douglas Luiz resta ai box, riecco Adzic

L’emergenza dunque resta, in casa Juventus: a parte Bremer e Cabal, le scelte di Thiago Motta sono ancora limitate anche dalla perdurante assenza di Douglas Luiz, che non ha lesioni ma un ematoma che non vuole saperne di riassorbirsi. Il brasiliano sarà comunque rivalutato nei prossimi giorni ma un suo ritorno contro il Bologna è praticamente da escludere. Lo stesso vale anche per McKennie e Savona: entrambi ai box, non ce la faranno per il match di sabato. Dovrebbe farcela invece Adzic, che dovrebbe tornare tra i convocati nella partita contro il Bologna.

La rabbia dei tifosi della Juve: “Noi presi in giro”

Una situazione di perdurante emergenza che sta mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi bianconeri, come nel caso di Silvia: “Questa mancanza di trasparenza sui tempi di recupero degli infortunati è inaccettabile. Per semplici risentimenti muscolari devono star fuori mesi?? Oppure non vogliono fargli avere veri infortuni per poterli vendere a gennaio? Onestamente mi sento presa in giro!”. Tiberio batte sullo stesso punto: “il problema sono state le comunicazioni del JMedical...Nico e Luiz il bollettino diceva escluse lesioni!!!.. quindi la gente li aspetta di settimana in settimana e sembra una presa in giro (accadeva la stessa cosa per Dybala)”. Paolo aggiunge: “Adzic è una buona notizia… speriamo che il lungo calvario sia finito e possa iniziare a dimostrare quanto vale”. E Giovanni fa ironia amara: “Anche perché non ci sono altri attaccanti con cui fare il confronto”.

