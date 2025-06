Moto3: GP Aragon diretta LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jose Rueda (141 pt.) Angel Piqueras (87 pt.) Joel Kelso (77 pt.) Alvaro Carpe (69 pt.) Taiyō Furusato (62 pt.)

Prima fila per Luca Lunetta. Il pilota romano del Sic58 scatterà alle spalle di Rueda che ha firmato la pole position nel Gran Premio di Aragon di Moto3. Quiles terzo in griglia. Più indietro gli altri italiani. Adrian Fernandez, caduto nelle prime fasi della Q2, dichiarato ‘unfit’ per la gara a causa di una piccola frattura al pollice destro. Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 8 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 José Antonio Rueda KTM 1:56.361 2 Luca Lunetta Honda +0.026 3 Maximo Quiles KTM +0.144 4 Alvaro Carpe KTM +0.402 5 Taiyo Furusato Honda +0.507 6 Jacob Roulstone KTM +0.632 7 David Almansa Honda +0.831 8 Joel Kelso KTM +0.869 9 David Muñoz KTM +0.974 10 Angel Piqueras KTM +0.995 11 Scott Odgen KTM +1.025 12 Ryusei Yamanaka KTM +1.072 13 Cornac Buchanan KTM +1.388 14 Ruché Moodley KTM +1.406 15 Valentin Perrone KTM +1.535 16 Nicola Carraro Honda +1.734 17 Vicente Perez KTM +2.415