Moto3 GP Gran Bretagna diretta: Silverstone LIVE

Cronaca in diretta

Pole position per Rueda, davanti a Carpe e Piqueras. Settima posizione per Luca Lunetta, piú in ritardo Pini e Carraro.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

GIRO 5. CADUTA PER KELSO! Nella bagarre della Moto 3, ha la peggio il pilota che esce fuori pista. Almeno 10 piloti in lotta.

GIRO 5. CADUTA ANCHE PER MUNOZ! Lunetta stende lo spagnolo, con la moto che lascia olio in pista. Da capire se arriverá la squalifica per l'italiano.

GIRO 7. Arriva la penalizzazione per Lunetta, long lap penalty per lui.

La Moto3 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Angel Piqueras (67 pt.) Jose Rueda (66 pt.) Joel Kelso (41 pt.) Adrian Fernandez (40 pt.) Matteo Bertelle (40 pt.)

l leader del Mondiale Rueda è stato penalizzato dallo Steward Panel e scatterà in fondo al gruppo per aver “percorso lentamente le curve 15, 16 e 17 mentre si trovava in traiettoria e ostacolato Quiles e Piqueras”. Dalla pole c’è Alvaro Carpe, in prima fila con Piqueras e Almansa. 6° Lunetta, dalla 9° all’11° posizone Foggia, Pini e Carraro. Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone, sulla lunghezza di 15 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 25 maggio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 José Antonio Rueda KTM 2:09.449 2 Alvaro Carpe KTM +0.107 3 Angel Piqueras KTM +0.396 4 David Almansa Honda +0.517 5 Joel Kelso KTM +0.659 6 Maximo Quiles KTM +0.701 7 Luca Lunetta Honda +0.809 8 David Muñoz KTM +0.839 9 Valentin Perrone KTM +0.947 10 Dennis Foggia KTM +1.051 11 Guido Pini KTM +1.062 12 Nicola Carraro Honda +1.198 13 Jacob Roulstone KTM +1.304 14 Ryusei Yamanaka KTM +1.356 15 Vicente Perez KTM +1.424