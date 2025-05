Moto2 diretta GP Francia: LIVE Le Mans

Cronaca in diretta

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

GIRO 4. CADUTA PER ARBOLINO! L'italiano va dritto fuori pista, probabile problema ai freni per lui.

La Moto2 torna a scaldare i motori e lo fa con il GP di Francia, settimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (86 pt.) Aaron Canet (79 pt.) Jake Dixon (66 pt.) Barry Baltus (53 pt.) Marcos Ramirez (39 pt.)

Manu Gonzalez leader del campionato si è preso la sesta pole position in Moto 2 (la quinta quest’anno). In prima fila con lui anche Baltus e Moreira poi Canet, Arenas e Dixon. Italiani a metà griglia: 9° Vietti, 11° Arbolino. Il Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 11 maggio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Manuel Gonzalez Kalex 1:34.315 2 Barry Baltus Kalex +0.327 3 Diogo Moreira Kalex +0.339 4 Albert Arenas Kalex +0.345 5 Aron Canet Kalex +0.356 6 Jake Dixon Boscoscuro +0.367 7 Filip Salac Boscoscuro +0.396 8 Alonso Lopez Boscoscuro +0.439 9 Celestino Vietti Boscoscuro +0.496 10 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.583 11 Tony Arbolino Boscoscuro +0.604 12 David Alonso Kalex +0.621 13 Deniz Öncü Kalex +0.668 14 Senna Agius Kalex +0.792 15 Izan Guevara Boscoscuro +0.906