Juventus, altro stop per Douglas Luiz: ecco quante partite salterà. Il flop di Giuntoli sul mercato: i numeri sono impietosi

Douglas Luiz vittima di un nuovo infortunio muscolare, il quinto dagli inizi di ottobre. Il brasiliano, costretto al cambio contro il Cagliari, rientrerà solo dopo la sosta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’infermeria della Juventus continua a essere in overbooking. Se Savona resterà fermo ai box per circa due settimane, un po’ più lungo è lo stop che riguarda Douglas Luiz, vittima di un nuovo infortunio muscolare. E per il centrocampista brasiliano fortemente voluto da Giuntoli i numeri sono davvero impietosi.

Juventus, tegola Douglas Luiz: l’esito degli esami

In questo delicato finale di stagione in cui la Juventus si gioca tutto in campionato, Motta avrebbe bisogno di attingere a piene mani dall’organico a sua disposizione. Però – ed è ormai una costante – l’emergenza infortuni non è mai rientrata, come certificato dagli ultimi problemi di Savona e Douglaz Luiz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Aston Villa, rimasto in campo solo 20′ col Cagliari dopo essere entrato al 62′, si è sottoposto agli esami strumentali di rito, che hanno fatto chiarezza sull’entità del suo ultimo acciaccio di natura muscolare. “In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” fa sapere il club in una nota.

Quante partite salterà il centrocampista brasiliano

Il sudamericano non rientrerà in campo prima di 15-20 giorni. Ciò significa che Motta dovrà rinunciare al classe 1998 di Rio de Janeiro per i quarti di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 26 febbraio, con l’Empoli e per le tre gare di campionato contro Verona, Atalanta e Fiorentina.

Se non seguiranno intoppi, Douglaz Luiz si rivedrà sul rettangolo verde in occasione del match casalingo con il Genoa, dopo la sosta per le nazionali.

Douglas Luiz di cristallo: quanti stop dal suo arrivo

Finora la sua avventura ai piedi della Mole non ha riservato soddisfazioni a quello che doveva essere – nelle intenzioni di Giuntoli – il fiore all’occhiello della campagna acquisti estivi della Juventus.

Al netto delle difficoltà nel conquistare la fiducia di Motta, sul percorso di Douglas Luiz, per cui a gennaio si era perfino prospettata l’ipotesi Manchester City, hanno senza dubbio pesato gli infortuni. Pensate: quello contro il Cagliari è il quinto dagli inizi di ottobre. Stop forzati che lo hanno costretto a saltare già 13 partite.

Il flop di Giuntoli: i numeri impietosi dell’ex Aston Villa

Quella di Douglas Luiz è stata un’operazione da 50 milioni di euro. Dunque, le aspettative erano altissime, soprattutto per via degli ottimi numeri che aveva registrato in Premier League (9 i gol messi a referto in campionato nella scorsa stagione). Al contrario, i numeri italiani del brasiliano sono assolutamente impietosi.

Da inizio stagione non è mai riuscito a giocare due partite di fila dal primo minuto, a testimonianza del feeling mai scoccato con l’allenatore. Che solo in quattro circostanze gli ha consentito di restare in campo per 90 minuti. Inoltre è stato schierato titolare solamente in sei delle 25 partite in cui è stato convocato. Un vero e proprio flop.