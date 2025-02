La Juventus non regge, stop per Cambiaso e Douglas Luiz: incognita recuperi e iI problema numero 1, gli infortuni

L'ex Aston Villa e l'obiettivo del Manchester City vittime di due distinti problemi fisici su cui dovremmo avere risposte più specifiche nella giornata di oggi

Se anche Thiago Motta assume una formula possibilista, quando gli viene sottoposta la questione allora c’è qualcosa che va oltre la sorte avversa o Saturno contro. Quel che sta accadendo alla Juventus, che ha agguantato un risultato a Cagliari che ha dell’incredibile viste e considerate le premesse, deve però misurarsi con il doppio infortunio di Douglas Luiz e di Andrea Cambiaso, uno degli uomini mercato che potrebbe animare la prossima sessione di giugno che anticipa il Mondiale per club sempre che Cristiano Giuntoli non si costretto a virare su altri top player della rosa a disposizione come Dusan Vlahovic o Yildiz.

Paradossi? Non proprio. Sul contingente si interviene sempre a posteriori, posto che il problema numero 1, come si scriveva all’indomani dello stop di Renato Veiga, sono gli infortuni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, emergenza infortuni: è già record, negativo

Thiago Motta, infatti, nel corso del match è stato costretto a sostituire prima Andrea Cambiaso, poi Douglas Luiz, entrambi per un problema fisico, muscolare per entrare nel dettaglio e nel merito della questione. Al 73′, con la Juventus in vantaggio ma costretta a chiudersi nella propria metà campo per evitare gli assalti del Cagliari, è arrivato uno stop importante.

Cambiaso ha iniziato a toccarsi l’adduttore destro e, dopo un confronto con il suo staff medico, ha dato forfait nel timore che si potesse trattare d’altro o che giocare aggravasse una situazione fisica incerta.

Si tratta con ogni probabilità di un infortunio di carattere muscolare, che lo ha costretto comunque ad uscire in una partita che si è risolta grazie all’apporto di Vlahovic ma che rischiava, con il problema accusato da Douglas Luiz in aggiunta alla folta schiera di giocatori che si sono fermati, di avere un epilogo differente.

Fonte: ANSA

La Juve ringrazia i tifosi

Lo stop di Douglas Luiz e Cambiaso

L’ex Aston Villa – subentrato al posto di Koopmeiners al 62′ – si è accasciato a terra al centro della sua area segnalando di sentire dolore nella zona dell’adduttore destro e, anche in questo caso, Thiago Motta è stato costretto a rivedere la formazione: prima ha dovuto inserire Rouhi, non avendo a disposizione altri giocatori di ruolo, poi Mbangula rivoluzionando formazione e modulo.

Per oggi è atteso l’esito degli esami strumentali che verranno effettuati su entrambi, al J|Medical alla Continassa nell’apprensione inevitabile scaturita da un nuovo duplice infortunio in partita che fa salire a un numero impressionante gli stop accumulati da inizio stagione. Insomma, una domanda c’è da farsela.

Il problema di Veiga

Non più tardi di qualche giorno addietro, quando Renato Veiga si è fermato a causa di un problema fisico che lo terrà ancora lontano dai campi ed è trapelato il rinvio di Kalulu e il fastidio di Savona, è stato sollevato un tema relativo alla tenuta atletica e fisica dei giocatori che in questa fase hanno ceduto.

I numeri sono notevoli ed è innegabile che qualcosa stia accadendo, anche se le cause potrebbero essere diverse: oltre ai nomi già fatti, si sommano a questi giocatori in infermeria Bremer e Cabal (entrambi con lesione del legamento crociato), oltre il lungodegente Milik (lesione al polpaccio) che con estrema difficoltà potrà tornare operativo e disponibile per Motta entro fine stagione.

L’infortunio di Renato Veiga durante PSV-Juventus

Quanto rimarranno fuori gli ultimi juventini costretti al forfait va indagato. Perché questa catena di stop a ripetizione, intoppi, gravi e meno gravi che ha portato a un mercato ricco anche a gennaio e a riflettere seriamente sull’opportunità di nuovi innesti già nella finestra prevista a giugno, prima del Mondiale per club?

Fonte: ANSA

La disperazione di Thuram contro il PSV

La catena di infortuni alla Juventus

Per il difensore lusitano dovrebbero essere adeguate due settimane di stop che, a fare i conti con il calendario alla mano, potrebbero significare affidarsi a Kelly nelle sfide di campionato oltre al quarto di finale di Coppa Italia con l’Empoli. Un ruolo importante, soprattutto dopo l’errore su Perisic che ha consentito all’ex Inter di riuscire a centrare la porta di Di Gregorio e portare il PSV sull’1-0. E scrivere di fatto una sentenza sulla Champions e i mancati introiti che ne derivano.

Ma quali sarebbero le alternative? Da inizio stagione nel reparto arretrato Motta ha perso, nell’ordine, Bremer, poi Cabal e ancora Kalulu che però dovrebbe rientrare, malgrado il rinvio. Renato Veiga, arrivato a gennaio in prestito oneroso dal Chelsea, è il quarto difensore bianconero finito in infermeria senza considerare gli altri e il numero totale di stop che ammonta a circa 25. Non proprio un numero da sottovalutare.

Dalla sua, Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per il mercato di giugno. Vuole trattenere Veiga che si è inserito in modo eccellente e conferisce sicurezza a Di Gregorio. Ma con questo nuovo intoppo per Cambiaso e Douglas Luiz, non di poco conto, c’è da ragionare sullo stress fisico e la preparazione fattori che si aggiungono al mercato. Nulla di accidentale o da sottovalutare, ma da considerare nel bilancio delle prossime operazioni.