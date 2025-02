Juventus, Kelly sotto processo dopo il Psv: per i tifosi è costato troppo   

Non solo l’errore sul gol di Perisic per il momentaneo 1-1: il difensore inglese è apparso timido e tecnicamente non adatto a sostenere l’azione da terzino sinistro

Lloyd Kelly è stato tra le principali note negative della Juventus nell’importante successo sul Psv nell’andata dei playoff di Champions League: dribblato facilmente da Ivan Perisic in occasione dell’1-1, il difensore inglese non ha convinto i tifosi secondo cui sarebbe stato pagato troppo da Cristiano Giuntoli.

Juventus, l’errore di Kelly sul gol di Perisic

Lloyd Kelly immaginava probabilmente un altro esordio con la maglia della Juventus. Il 26enne difensore inglese non è certo stato protagonista di una partita brillante contro il Psv nell’andata dei playoff di Champions League, macchiandosi anche di un errore piuttosto evidente in occasione del momentaneo 1-1 firmato dall’ex Inter Ivan Perisic per la squadra olandese: l’ex Newcastle ha abboccato troppo facilmente alla finta a rientrare del croato, giocatore che calca le scene del calcio internazionale da 15 anni e di cui tutti conoscono l’abilità nel calciare con entrambi i piedi.

L’esordio negativo di Kelly con la Juventus

Al di là dell’errore sull’1-1, è stata l’intera prestazione di Kelly a risultare piuttosto deludente per i tifosi della Juventus. E il fatto che Thiago Motta l’abbia schierato come terzino sinistro non rappresenta per lui un’attenuante: nato come marcatore centrale, l’inglese ha però giocato poco meno della metà delle partite in carriera sulla fascia.

Prima alle spalle di Kenan Yildiz e poi di Samuel Mbangula, Kelly non ha garantito supporto alla fase offensiva – probabilmente anche per ordine di Motta, che lo teneva più bloccato per liberare Weah sull’altra fascia – ma non ha convinto neanche in difesa, mancando spesso il tempo degli interventi e risultando troppo passivo in diverse occasioni.

Juventus, i tifosi attaccano Kelly e Giuntoli

Già durante la partita, i tifosi della Juventus hanno iniziato a lamentarsi della prestazione di Kelly. E dopo l’1-1 di Perisic la bocciatura è stata netta: molti i fan juventini che si sono interrogati sul valore dato Cristiano Giuntoli al giocatore, che la Juventus pagherà oltre 17 milioni di euro a fine stagione al Newcastle, più altri 6 eventuali milioni di bonus. “La Juve non ha convinto, Kelly ancora meno”, il commento su X di Alexander.

Paul se la prende con Giuntoli: “Bremer e Cabal si sono rotti ad ottobre e tu d.s. di una grande squadra ti presento l’ultimo giorno di mercato, di fretta e furia con questo Kelly”. “Kelly improponibile anche in Lega Pro. Profuma di Molinaro e De Ceglie”, aggiunge Andrea tirando in ballo due terzini a lungo bersaglio delle critiche dei tifosi in passato.

“Kelly molto male, anche se è cresciuto sul finale”, fa notare Davy. “Kelly è stato il peggiore, e pensare che dovremo pagare più di 20 milioni per lui a fine stagione…”, scrive Salhin. “Un difensore che si gira di schiena davanti all’attaccante deve cambiare mestiere”, attacca Onesti. “25 milioni per Kelly rasenta la circonvenzione di incapace”, commenta Alberto.

Kelly, alcuni juventini chiedono pazienza

Ma tra gli juventini c’è anche chi difende l’inglese e chiede pazienza. “Lasciate stare Kelly, fatelo ambientare”, protesta Paolo. “Continuiamo a fare bullismo sui nostri giocatori, a fischiarli, a sottolineare qualsiasi cosa e poi non lamentiamoci che scendono in campo con uno spirito passivo”, aggiunge Francesco. “Kelly è alla prima partita, abbiamo visto di peggio in questi anni in quel ruolo… Aspettiamolo”, la chiosa di Notez.