Juventus, la sfida con l'Inter è già iniziata: la maledizione Perisic colpisce i bianconeri

Il croato a lungo in nerazzurro non perde il vizio contro i bianconeri: il pari del Psv firmato da una sua grande giocata contro un addormentato Kelly

L’Allianz Stadium ammutolito da un ex Inter: nella settimana del derby d’Italia Ivan Perisic, oggi al Psv, ha punito la Juventus segnando il gol dell’1-1 nella partita di Champions League tra i bianconeri e la squadra olandese. Il 36enne croato non perde il vizio: quello di stasera è il suo 5° gol in carriera alla Juve.

Juventus punita dall’ex Inter Perisic

Il derby d’Italia sarà solo domenica, ma Ivan Perisic, attaccante croato dal lungo passato nell’Inter, quando vede la Juventus si accende. È stato proprio lui a firmare il gol dell’1-1 per il Psv nell’andata dei playoff di Champions League di stasera all’Allianz Stadium. Segnare alla Juve, d’altra parte, non è una novità per Perisic: quello dell’ex Inter è il gol numero 5 firmato contro i bianconeri in carriera.

Juventus-Psv, il check del Var sul gol di Perisic

Un gol maturato da una fiammata improvvisa del Psv e contestato dalla Juventus per un presunto fallo di mano dell’attaccante Noah Lang: dopo il check del Var, però, la rete è stata convalidata. Rete che chiama in causa l’esordiente Lloyd Kelly: in occasione del gol, infatti, il difensore inglese è rimasto troppo passivo, abboccando facilmente ad una finta di Perisic e permettendogli poi di calciare a rete in tutta tranquillità.

Tutti i gol di Perisic alla Juventus

Perisic è una vera e propria maledizione per la Juventus: quella di stasera è la 17a partita contro i bianconeri del croato, che in totale ha firmato 5 reti e un assist in queste sfide.

La prima, pesantissima, risale alla semifinale di ritorno di Coppa Italia della stagione 2015/16, quando Perisic firmò il secondo gol nel 3-0 con cui l’Inter rimontò il 3-0 dell’andata dei bianconeri per poi imporsi ai rigori. Pochi mesi dopo Perisic andò a segno nel derby d’Italia della stagione successiva, vinto dalla Juve per 2-1. Infine fu proprio Perisic a decidere la finale di Coppa Italia del 2022 con una splendida doppietta nei minuti supplementari.