Juventus, Yildiz è un caso: la scelta di Thiago Motta scatena un vespaio tra i tifosi

Bocciatura del tecnico per la stellina turca. Ma per alcuni tifosi l'attaccante con la numero 10 non andava sostituito. Si accende la bufera sul web

Cosa è successo nella gara di Champions tra Juventus e PSV? Nonostante la vittoria per 2-1 dei bianconeri, al primo turno dei playoff, non convince ancora Thiago Motta (sebbene siano arrivate le prime 3 vittorie consecutive in stagione). Per i tifosi l’atteggiamento tattico della Vecchia Signora e la sostituzione anticipata di Kenan Yildiz restano i nei della vittoria contro gli olandesi. Sui social si è aperta una grande spaccatura tra i sostenitori bianconeri sui motivi della sostituzione dell’attaccante turco.

Thiago Motta spiega sostituzione anticipata di Yilidiz

Al termine del primo tempo, prima della ripresa della gara Juventus-PSV di Champions, Thiago Motta ha bocciato Kenan Yildiz. Al posto della stellina turca, il tecnico bianconero ha schierato Samuel Mbangula che poi si è rivelato l’uomo vittoria della Vecchia Signora con il gol segnato all’ 82′.

In conferenza stampa, al termine della gara, ha spiegato Thiago Motta: “Yildiz fuori per scelta tecnica. Anche con il Como i giocatori hanno alzato il livello della squadra. Noi abbiamo bisogno di competere per 95′ con l’avversario. Sicuramente, tutti, possiamo fare meglio”.

I tifosi bianconeri attaccano Thiago Motta

Non restano convinti appieno della prestazione in Champions i tifosi bianconeri, c’è chi critica Motta: “Ormai in panchina sei uno zombie, servi solo per fare i cambi e a volte nemmeno li azzecchi”. E ancora: “Il problema è che si è capito che questo allenatore è un co…e ed essendo stato lui un grande calciatore stranamente non capisce che alcuni calciatori sono di un LIVELLO superiore e vanno fatti giocare SEMPRE. Vede solo Koopmeiners”.

Si apre poi il caso sulla sostituzione di Yildiz: “L’esclusione all’intervallo suona come una mezza bocciatura. Nel primo tempo, anche se poco supportato dal suo lato, è troppo fuori dal gioco. Quando prova ad accendersi, manca la scintilla necessaria ad appiccare il fuoco”.

C’è poi chi boccia Yildiz: “Ieri sera era da 4 e mezzo come voto l’attaccante turco. Più che altro continuo a vedere a febbraio una Juventus ancora povera di idee”.

Non si placano gli animi sul web: “La Juve ha vinto in casa, ok. Ma al ritorno? Che pensiamo di fare giocando ancora così male?!” E ancora: “Motta non è la prima volta che boccia Yildiz e questo non va bene perché è l’unico che lotta e conquista palloni”. E infine: “Alla fine Mbangula si è rivelata la carta vincente ma non è che abbia giocato così bene…”.