Juventus, Motta, bufera per cambio Yildiz: i motivi e la profezia su Vlahovic

Il tecnico bianconero criticato dai tifosi sia per il primo tempo inguardabile con l'Empoli sia per i cambi, la replica dell'italo-brasiliano

Quando Yildiz se n’è andato via tra due giocatori dell’Empoli con una magnifica “ruleta” propiziando il secondo gol di Kolo Muani qualcuno ha rivisto il miglior Dybala o il Del Piero di sempre ma tutti hanno avuto la sensazione che la partita con l’Empoli, nata malissimo dopo soli 4′ col gol dell’ex De Sciglio e proseguita sullo stesso binario per tutto il primo tempo, fosse arrivata alla svolta. Il turco è stato l’unico a lottare e a creare occasioni anche nei primi 45′ e tra i migliori in campo in assoluto ma Thiago Motta l’ha sostituito proprio dopo quella giocata da spellarsi le mani, scatenando la rabbia dei tifosi allo stadio e sul web.

I tifosi non riescono a perdonare Motta

La ripresa scintillante della Juve non è bastata a placare la rabbia dei fans bianconeri, increduli dopo un primo tempo inguardabile. C’è chi scrive: “La cosa importante era la supponenza di dire a Danilo che non avrebbe fatto parte del progetto tecnico. E adesso si sta fermi in marcatura su calcio d’angolo. Complimenti a Thiago Motta e a chi ha permesso questo” e ancora: “Vi prego basta ponete fine a questo strazio il prima possibile” e ancora: “Prima di oggi Mattia De Sciglio negli ultimi sette anni e mezzo aveva segnato un solo gol in carriera, in Roma-Juventus 3-4 del 9 gennaio 2022” e anche: “Questa è la beffa suprema sul momento e sulla stagione della Juventus, a prescindere da come finirà questa partita”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il popolo bianconero è scatenato: “Esoneratelo nell’intervallo anche se stessimo vincendo” e poi: “perdiamo 1-0 in casa una partita fondamentale e Thiago Motta in piedi con le mani in tasca come un vecchio 84enne a guardare un cantiere. Zero grinta“.

Il cambio di Yildiz la macchia di Motta

Quando è uscito Yildiz è arrivata l’insurrezione sui social: “Yildiz è l’unica ragione, oggi, per essere juventini accaniti. Un poeta. Dovrebbe giocare sempre e comunque, in qualunque squadra.” e poi: “Fuori di testa, fortunato, autolesionista e poi toglie pure Yildiz veramente non ho parole!!!” e anche: “Cioè ha tolto Yildiz che era il migliore in campo subito dopo quell’azione pazzesca, sono interdetta” e ancora: “Il fenomeno della panchina ha levato il miglior giocatore in campo”, oppure: “Come si fa a sostituire Yildiz? Migliore in campo!! Le giocate migliori sono passate da lui e sto cartonato lo sostituisce. Ci vuole destabilizzare”.

Thiago Motta spiega le sue scelte

Intervistato da Dazn il tecnico della Juve viene subito interrogato sulla sorprendente sostituzione di Yildiz. Motta ammette: “Sono d’accordo con te, Kenan stava molto bene in partita, ma anche Randal, anche Nico… ho preferito togliere lui perchè Randal è bravo da questa parte, avendo anche la difficoltà dalla parte opposta che Nicolò fa bene, lui e Randal sono giocatori che possono giocare entrambi a sinistra. Volevamo un uomo più centrale, più in area che era Dusan.

Certo quella giocata prima del gol di Kolo Muani è stata bellissima, queste cose le vedo anche in allenamento ma ci sono state anche altre cose che mi sono piaciute e lui lo sa. Yildiz stava molto bene, non meritava di uscire ma siamo tanti e si fanno delle scelte per il bene della squadra, lui ha giocato ovunque, a destra a sinistra e al centro è un 2005 e sarà utilissimo.

La profezia su Vlahovic

Motta si sofferma anche su Vlahovic, tornato al gol: “E’ venuto il secondo gol, ma sono contento perchè Dusan è entrato, ha contribuito con la squadra, non solo con il gol, ma col suo lavoro. Mi spiace per quelli che non hanno partecipato a questa bella vittoria, ma siamo gruppo coeso e unito, che va avanti”.

E’ stato colto un labiale in quell’abbraccio con Vlahovic prima del suo ingresso: “Fai gol sicuro“. E’ stato profetico. “Ma perchè lui è convinto, gli vedo la faccia, la voglia, anche un pizzico di rabbia dentro per una situazione in cui non vogliamo essere. E’ un ragazzo che da quando abbiamo iniziato la stagione ha giocato tantissimo, ha aiutato tantissimo. L’ho detto prima e lo ribadisco, anche in momenti in cui non era al 100%, anche per necessità ha dovuto giocare e ha dato sempre il suo aiuto alla squadra. Oggi non ha iniziato dal primo minuto ma quando è entrato ha potuto aiutare la squadra a vincere la partita e sono contento per loro perchè è una bella vittoria”.