La Juventus contatta Xavi, la bomba dell'Equipe scatena i tifosi bianconeri sul web

Secondo il quotidiano francese nelle ultime ore ci sarebbe stato un abboccamento con il tecnico spagnolo ex Barcellona, già finita l'era di Motta?

Potrebbe avere avuto conseguenze più gravi del previsto la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus. Il ko di sabato al Maradona col Napoli avrebbe minato la fiducia dei dirigenti della Juventus nei confronti di Thiago Motta che sta impiegando molto più tempo del dovuto ad assemblare una squadra coerente tatticamente e che abbia continuità di risultati. Anche il feeling con la piazza è ai minimi termini e secondo L’Equipe si sta già guardando oltre.

L’indiscrezione dell’Equipe

Scrive il quotidiano francese: “Il futuro di Thiago Motta è già in pericolo alla Juventus? E’ presto per dirlo, ma la dirigenza torinese sembra prepararsi al futuro. Gli italiani hanno preso contatto nelle ultime ore con Xavi, ex allenatore del Barcellona, ​​​​​​per avviare discussioni informali. Fonti italiane spiegano che questa raccolta di informazioni non riguarda Thiago Motta nel breve termine ma semplicemente un passo logico per un club come la Juventus che vuole restare aperto ai mercati, anche a quello degli allenatori”

Dice e non dice, insomma, l’Equipe ma appare evidente che chiamare un allenatore quando solo pochi mesi fa hai ingaggiato un nuovo tecnico non è poi così normale. La Juve si fa i conti in tasca e scopre di aver speso un vero tesoro sul mercato a fronte di risultati a dir poco deludenti. Mercoledì c’è la Champions, altro grande obiettivo stagionale, ma se Motta dovesse fallire l’obiettivo minimo dei playoff il suo destino sarebbe segnato.

Chi è Xavi

Il nome di Xavi è un po’ una sorpresa: terminata la carriera da giocatore l’ex stella del Barca ha intrapreso quella di allenatore con l’Al-Sadd, dove in due anni ha vinto una Coppa dello Sceicco Jassem (2019), una Coppa delle Stelle del Qatar (2019-2020), due Coppe di Qatar (2019, 2020), due Coppe dell’Emiro del Qatar (2020, 2021) e un campionato qatariota (2020-2021). Dal 2021 al 2024 ha allenato tra alti e bassi il Barcellona, con cui ha vinto una Supercoppa spagnola (2023) e un campionato spagnolo (2022-2023).

I tifosi bianconeri si sfogano sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Meglio Tudor“, oppure: “Io penso e credo che la cosa non sia affatto vera, ma se è vera, vuol dire che Thiago Motta è fortemente sulla graticola, ed una società se telefona ad un allenatore che in quel momento è libero, non lo fa mai per puro caso” e anche: “Un allenatore non viene contattato mai per puro caso” oppure: “Vabbe volevano fargli gli auguri di buon anno, non si può?”

C’è chi scrive: “Motta non è ancora pronto per allenare una Big” e poi: “I numeri sono incontrovertibili: è la Juve peggiore degli ultimi 14 anni” e anche: “Il tempo è galantuomo e mette ognuno al proprio posto. Ogni Re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo” e infine “Ma la vogliamo finire con sta storia del progetto triennale?! Hanno speso 200 milioni per vincere tra 3 anni. I progetti li fanno al Bologna…alla Juventus giochi per vincere SEMPRE!”-