Juventus, il tweet di Oppini sul 'progetto-Motta' scatena i tifosi sul web

In casa Juve torna di moda il paragone tra Thiago Motta e Massimiliano Allegri: chi secondo Oppini e i tifosi juventini era meglio? Le risposte dei tifosi sul web

Cosa non va nella Juventus di Thiago Motta? A spiegarlo ai tifosi bianconeri è proprio il noto opinionista sportivo Francesco Oppini che, con un tweet, non ha fatto altro che scatenare l’ennesima bufera social dopo la sconfitta della Vecchia Signora al Maradona contro il Napoli. Le reazioni e gli umori della piazza juventina.

Oppini attacca la Juventus di Thiago Motta

Oppini attacca Thiago Motta ed esalta la mentalità di Antonio Conte in un post su Twitter post Napoli-Juventus: “Ecco la differenza tra un allenatore con l’ossessione per la vittoria e uno con l’ossessione per se stesso: il primo a fine primo tempo ribalta tutto e tutti portando a casa il massimo, l’altro no e non è la prima volta. “Progetto Motta” a -16 dalla capolista.”

I tifosi restano sfiduciati dal progetto della Juventus

Anche i tifosi sui social non accennano a placare le polemiche dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli: E’ vero ma il 25 gennaio abbiamo due soli centrali difensivi (peraltro scarsi) e a centrocampo abbiamo due cadaveri (douglas e koop) e un perdente(loca) non credo sia solo un tema allenatore.

C’è poi chi scrive: “ll Napoli gioca solo il campionato”. I tifosi poi attaccano il progetto della Juventus di Giuntoli: “Ti andrebbe spiegato il concetto di “progetto”. Io sono inca…to nero oggi, ma credo in questo progetto, credo in Thiago Motta (che oggi ha responsabilità), credo in questi giocatori (che oggi sbagliano tanto, hanno poco coraggio, spengono l’interruttore) a lungo termine.”

E ancora: “Progetto Giuntoli -Motta il peggiore della storia juventina ma neanche Marchesi aveva fatto peggio. Tralasciando i due incapaci ai vertici della società, Motta e Giuntoli devono essere esonerati già domani mattina è l’unica soluzione che abbiamo per salvare in parte il campionato.

Non si placano gli animi sul web: Progetto cosa? Ci vuole un allenatore che incarni la Juventinità altro che possesso ed altre idiozie. Prima di tutto identità realmente juventina e poi il resto. Certamente non un ex interista.

E infine: “il progetto è ” Progetto Giuntoli “. Non dimentichiamo che Conte sarebbe venuto a piedi a Torino pur di allenare la Juve. L’uomo che ci ha preso per 150 mln Nico, Koopmainers e Luiz ha scelto un esordiente che ha fatto una grande stagione a Bologna.”

Alcuni juventini attaccano Thiago Motta e difendono Allegri

Altro tema caldo in casa Juventus: quale è la differenza tra Motta e Allegri? C’è chi scrive: “Ecco la differenza tra chi ha umiliato Allegri e chi lo ha sempre difeso… perché ha fatto tutto quello che poteva per la Juventus. Il ciclo di Allegri era da continuare… quello di Motta non doveva mai iniziare!”

E ancora: “Finalmente ci svegliamo, basta con le cavolate vorrei sapere quando cambia modulo un bel 4 4 2 o un 4 3 3 vero e devono lottare per tutti i 90 minuti perché così non andiamo neanche in Europa. Era meglio Allegri che almeno l’1-0 lo portava a casa!”

C’è poi chi sostiene: “Confermo, il Napoli cambia totalmente il metodo di gioco nel secondo tempo. Motta non sa leggere le partite e non sa guidare la squadra nei momenti più critici durante le stesse. Allegri ha fatto decisamente meglio e sulla lettura del match era uno stratega: ricordatevi quando imbrigliò il Napoli dei tempi d’oro…”

E infine: “Uno lascia appena vede passare una mosca buttando me… sulla società in cui è stato, l’altro ci mette la faccia davanti i giornalisti e ha sposato un progetto”.

