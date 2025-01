Napoli, Conte show: bordate a Motta, Gasperini, Inter e ai guru. Tifosi in delirio

Il tecnico si scatena in conferenza stampa: i sassolini levati dalle scarpe e gli attacchi diretti ai colleghi che criticano il gioco degli azzurri

Antonio Conte accende la miccia. Cosa è accaduto in conferenza stampa post Napoli-Juventus? Il tecnico del Napoli nell’analizzare la vittoria contro la Vecchia Signora in casa al Maradona, non ha perso l’occasione di mandare anche dei chiari messaggi ‘indiretti’ a Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gasperini. A scatenarsi ancor di più sono i tifosi, in delirio sul web, per le parole dell’allenatore del Napoli.

Il trionfo del Napoli e l’obiettivo scudetto

Il Napoli, dopo aver battuto l’Atalanta, si è imposto anche contro una Juventus imbattuta in campionato fino a quel momento: gli Azzurri confermano la candidatura alla corsa scudetto a soli due anni dall’ultimo titolo. I Partenopei, inoltre, grazie a un secondo tempo dominante hanno dimostrato una crescita esponenziale.

Antonio Conte, nel post gara, ha riconosciuto che questo risultato è frutto anche del lavoro psicologico fatto all’intervallo: “Abbiamo vinto contro una squadra imbattuta, che ha un’ottima rosa e che sta intervenendo ancora sul mercato, e questa è una soddisfazione. I ragazzi credono ciecamente a quello che fanno, questi sono numeri che fanno venire mal di testa. Anche il distacco con la Juventus stessa è significativo. L’anno scorso avevamo un distacco siderale nei confronti di Inter, Milan, Juventus e Atalanta.”

Conte: il messaggio a Juventus, Inter, Milan e Atalanta

Arriva poi il pezzo forte della conferenza stampa. Pur evitando riferimenti diretti, Conte ha inviato un messaggio soprattutto a Thiago Motta e Simone Inzaghi: “Inter, Juventus e Milan sono squadre attrezzate, punto e basta. Non ci sta né se né ma. Devi vincere quando sei in una di queste squadre.”

Questo concetto viene ribadito più volte da Conte: “E’ motivo di grande soddisfazione aver battuto una grande squadra, forte, che si sta rinforzando anche sul mercato di gennaio. Quando sei in quei club parti per vincere, ci sono poche chiacchiere e le porta via il vento. Gli altri sappiamo che sono più profumati e pettinati di noi dal punto di vista mediatico (si riferisce probabilmente all’Atalanta ndr.) ma poi scopri che il Napoli è una squadra con la S maiuscola”.

Conte attacca Gasperini

Conte ha poi lodato la mentalità del Napoli, che non si è mai lasciata abbattere dalle difficoltà e ha attaccato Gasperini a distanza di una settimana dalla vittoria dei Partenopei a Bergamo: “Stanno arrivando vittorie in un momento in cui stanno capitando cose che potevano ammazzare chiunque (l’addio di Kvaratskhelia ndr.).”

Conte ha poi aggiunto: “Abbiamo vinto in quel modo, giusto, con l’Atalanta anche se ho sentito qualcuno che piangeva (attacco a Gasperini ndr.), ci deve dare soddisfazione. Oggi lo stesso. Mi dispiace che non vengono riconosciuti i meriti, brucia a qualcuno che facciamo bene o lo danno per scontato. Noi dobbiamo stare zitti.”

L’attacco ai guru che criticano il Napoli

Conte ha poi attaccato chi, ancora oggi, critica il Napoli sul piano del gioco: “L’intensità di oggi, unita alla qualità messa, è da partita europea, ritmi altissimi e pressione a tutto campo prendendosi grossi rischi. Abbiamo preso dei rischi e qualcuno dice ancora che giochiamo difesa bassa e contropiede.”

Il tecnico del Napoli ha concluso: “Forse non vedono le nostre partite. Anche qualche guru (probabilmente si riferisce a Sacchi e Capello ndr.) eh… Difesa bassa noi? A me sembra di sognare”. E sul mercato che potrebbe non portare campioni a gennaio rimarca i suoi meriti: “Io lavoro con quelli che ho”. Sottintendendo che il Napoli sta giocando con Spinazzola e Juan Jesus titolari mentre le rivali continuano a spendere.

Botta e risposta tra tifosi dopo le parole di Antonio Conte

Il web è in delirio dopo le parole in conferenza stampa di Antonio Conte post Napoli-Juve: “Mi sa che aveva ragione a prescindere Ma come si fa a pensare che esista un allenatore per la serie A migliore di ANTONIO CONTE??? Ignoranti!”

E ancora: “La rosa dell’Inter in certi reparti ( non in attacco) è più lunga di quella del Napoli sicuramente ma non sufficientemente per bilanciarsi con rosa Napoli + una sola competizione + Antonio Conte. Perché Antonio è un fattore. Se tu metti Sarri al posto di Conte lo vince l’inter…”

C’è poi chi scrive: “Limone Inzaghi è stato capace di perdere un campionato in un testa a testa con Padre Pioli, figuriamoci se riesce a reggere il confronto con Antonio Conte…”

I tifosi juventini non ci stanno a perdere così contro Conte: “Ora più che mai motta Out. Salviamo la Juve da questa di grazia CALCISTICA e ZERO VOGLIA DI VINCERE ZERO JUVENTINITÀ ZERO GRINTA. Ci vuole solo Antonio Conte, guardate al Napoli cosa è stato capace di fare!”

Non si placano gli animi sul web: “La pressione va per Inter e Napoli a pari merito, Conte sa gestire meglio questa pressione mentre Inzaghi alla prima difficoltà a volte si perde in un bicchiere d’acqua. Se il napoli di Conte tiene così fino a marzo e l’Inter butta qualche punto non c’è discorso che tenga.”

E infine: “Ma quale rispetto ad Antonio Conte, è lui che cerca la rissa verbale, ma cosa sta dicendo. Chi gli ha mancato di rispetto e dove? È uno sbruffone…Andate a guardare i tifosi napoletani ora cosa scrivono…”