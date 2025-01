Juventus, solo Delneri peggio di Motta: punti, rimonte, errori, i numeri di un flop

I bianconeri hanno perso una sola volta in campionato ma la classifica piange. L'anno di rinascita ricorda invece la terribile era Delneri

Risveglio drammatico per i tifosi della Juventus nel day after del Maradona. Il campionato racconta che i bianconeri hanno registrato la prima sconfitta in assoluto nel torneo, la classifica e la realtà dei fatti ci svelano però una squadra mai realmente competitiva e che dovrà sudare per arrivare al quarto posto valevole per la Champions. Le aspettative su Motta sono già state tradite tra rimonte, errori individuali e scelte in corsa quasi mai azzeccate.

Motta come Delneri: mai una Juve così in basso

Si scrive Thiago Motta, si legge Gigi Delneri. Doveva essere l’anno della rinascita della Juventus dopo il triennio flop targato Max Allegri. Invece il club bianconero è addirittura regredito nonostante la rivoluzione estiva sul mercato, che sta proseguendo anche in questa sessione di gennaio. Sono 37 i punti conquistati ad oggi dalla Vecchia Signora: numeri che riconducono al settimo posto del primo anno di Marotta (all’epoca due lunghezze in meno), quando in panchina c’era l’ex tecnico del Chievo.

Limitandosi alla ripresa di ieri al Maradona i numeri mostrano una impressionante sequenza di zeri in ogni casella alle voci relativi ai tiri, tiri in porta, grandi occasioni, calci d’angolo e tutte le altre situazioni di gioco che registrano un’azione offensiva dei bianconeri.

Le rimonte subite: un leitmotiv della stagione bianconera

Altra fonte di preoccupazione è data dalla mentalità dei giocatori. In buona parte si è vista anche ieri a Napoli con gli uomini di Motta che si sono consegnati agli avversari senza un minimo di reazione dopo 45 minuti da protagonisti. Così sono diventati 17 i punti persi dai bianconeri da situazione di vantaggio. Il tecnico italo-brasiliano ha spiegato che bisogna fare distinzione tra le singole partite ma è impossibile non constatare un leitmotiv all’interno di esse.

Obiettivo quarto posto e avanti con Motta

Cosa attendersi ora dal prosieguo della stagione? In campionato l’obiettivo minimo è il quarto posto, teoricamente potrebbe bastare anche il quinto qualora l’Italia confermasse il proprio ranking all’interno delle competizioni europee. Poi ci sono ancora la Champions e la Coppa Italia. Intanto c’è chi mette in discussione la guida tecnica: tra questi non c’è Giuntoli intenzionato a completare l’anno con Motta proseguendo nel progetto avviato.