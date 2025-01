Juventus, non solo Motta: i tifosi trovano i colpevoli. Insulti a Gatti dai napoletani

I tifosi bianconeri hanno perso la pazienza dopo la sconfitta a Napoli. Le accuse a tecnico e giocatori. Dopo partita agitato a Fuorigrotta

Chi sono i colpevoli del tracollo della Juventus al Maradona? Dopo una discreta partenza nel primo tempo, con gol dell’esordiente Kolo Muani schierato titolare al posto di Vlahovic, cambia tutto per la squadra di Thiago Motta che si fa rimontare dal Napoli per 2-1 in modo clamoroso. Sul web gli animi dei tifosi bianconeri non accennano a calmarsi: la squadra e il tecnico restano sotto accusa.

Juventus, i tifosi restano scatenati con Thiago Motta

I tifosi bianconeri restano inferociti con Thiago Motta post Napoli-Juve: “Basta Koop. Non sappiamo più come dirtelo, Motta.” C’è chi scrive: “Motta. Allenatore di metà classifica, cresciuto nel mood perdazzurro piangino, surclassato nel gioco e grinta da un condottiero come Conte. Il motto finoallafine non fa parte di lui e non lo trasmette. Scuse post partita stile staff inter-triste. La Juve come Bologna e Spezia. Fine!”

E ancora: “Che poi a pensarci bene aver vinto con il Milan e perso con il Napoli ci ha portato 3 punti. Pareggiarle entrambe ne avrebbe portati 2. Caduto il mito dell’imbattibilità, possiamo trovare un allenatore? Grazie.” C’è poi chi non sostiene il tecnico bianconero: “INADEGUATO per allenare la Juventus.”

Non si placano gli animi sul web: “Ragazzi, in conferenza stampa Motta è stato capace di non rispondere a nulla di quello che gli hanno chiesto. Avete sentito la sua risposta alla domanda su ‘Cosa non sia ancora riuscito a trasmettere al gruppo’??? Un minuto di risposte totalmente fuorvianti. Il giornalista avrebbe dovuto rincarare la dose, peccato!”

E infine: “Cosa si fa in una fredda mattina di fine gennaio? Si rosica a bestia, si tifa per Sinner e si continua ad avere amore infinito per la Juventus. Maledetto Thiago la marmotta!!!”

La rabbia dei tifosi bianconeri

Non si placano gli umori dei tifosi bianconeri dopo il secondo tempo da incubo di Napoli-Juve: “Tra gli Infiniti Problemi che Abbiamo… Quello di Vlahovic come lo Risolviamo?” C’è poi chi scrive: “McKennie terzino, prima a destra e poi a sinistra è un insulto: ecco come perdere anche contro il Napoli”.

E ancora: “McKennie da terzino non si può vedere: guardate come Anguissa entra in area e di testa lo sovrasta… Lui piccolo piccolo che non sa minimamente come difendere su palla alta in area!” Non si salva nessuno per i tifosi bianconeri: “Yildiz forte tecnicamente sul primo controllo e nelle giocate basilari ma pecca tatticamente e resta scolastico in fase offensiva. E ieri sotto porta dopo una finta del genere la devi buttare dentro!”.

C’è poi chi sostiene: “Se mi avessero detto che un giorno la juventusavrebbe avuto una dirigenza peggiore di quella di Cobolli Gigli, non ci avrei mai creduto. E invece eccoci qui… la realtà batte sempre la fantasia.”

Non si placano le proteste: “La stagione 2024/25 della Juventus ha preso una piega così storta che non riesco più ad emozionarmi, né ad incazzarmi. Se una cosa può andare male, ci andrà. Speriamo solo di raccattare un posto in Champions League, perché in caso contrario, sarebbe un disastro.”

C’è poi chi attacca Cambiaso, prossimo all’addio: “Vogliamo parlare dell’ennesimo gol preso su palla persa da Cambiaso? Parliamone. Speriamo lo vendano subito x incassare soldi da un bidone incredibile.”

Gatti insultato dai napoletani all’esterno del Maradona

C’è poi un episodio, diventato virale sui social, di insulti di tifosi napoletani nei confronti di Gatti, post Napoli-Juventus. Il difensore bianconero, che stava salutando degli amici in attesa di ripartire in pullman, è stato insultato incessantemente da alcuni tifosi che hanno urlato: “Gatti a casa, vai a casa! Vattene a casa Gatti!”

Da lì in poi è nata una bufera nei commenti sui social contro i napoletani: “Abbiamo 12 volte più scudetti di loro e si gasano per una partita”. C’è chi scrive: “Che novità, quando vincono fanno sempre così…”

E ancora: “Intanto Gatti viene pagato mentre voi state lì a strillare.” C’è chi aggiunge: “Ecco quelli che facevano la morale ai tifosi della Fiorentina.” Non si fermano i tifosi juventini: “e ma loro si considerano onesti, sicuramente sarà Moggi che grida”

Non si placano gli animi sul web: “Per chi è abituato da sempre a perdere diventa difficile saper vincere!” C’è poi chi provoca: “Vivono in funzione della loro squadra, bah, non mi spiego.” E ancora: “Ricordo ancora quando tifavano argentina….”

In conclusione: “Allora quando vincerete tanto come la GRANDE JUVENTUS, potrete mandare a casa chiunque…” C’è poi chi asserisce: “Gatti è uno dei tanti che boicotta il panettone sul primo goal palese la sua volontà di disinteressati, loca da ufficio inchiesta un rigore inspiegabile”.

